Υπουργείο Μετανάστευσης για δημοτική αρχή Ηρακλείου: Δεν αρκεί η άρνηση χώρων προσωρινής κράτησης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για τις αναμενόμενες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, ωστόσο καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός χώρου προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο.

Το υπουργείο Μετανάστευσης ζητάει να προσδιοριστεί χώρος για το κέντρο αλλά οι τοπικές αρχές διαφωνούν.

Το μήνυμα του υπουργείου είναι πάντως ότι δεν αρκεί η άρνηση χώρων που εξετάζονται, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και αντι -πρόταση. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να θέσει τους τοπικούς άρχοντες προ των ευθυνών τους. Σημειώνεται ότι ήδη στα Χανιά υπήρξε πλήρης σχεδιασμός και λειτουργία προσωρινού χώρου κράτησης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα έχει σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, προκειμένου να συζητηθεί ο πλήρης σχεδιασμός για τη διαχείρηση του Ηρακλείου σχετικά με τις παράνομες μεταναστευτικές ροές κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με τη δημιουργία προσωρινού χώρου κράτησης.

Αύριο, ο κ. Πλεύρης θα ενημερώσει τους βουλευτές Ηρακλείου για τον σχεδιασμό του υπουργείου και θα τους ζητήσει να προτείνουν, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, εναλλακτικούς χώρους από αυτούς που εξετάζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

