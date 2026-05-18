Ηράκλειο: Ανήλικοι διακινητές πίσω από την άφιξη 46 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, όπου και ταυτοποιήθηκαν οι διακινητές.

Δύο ανήλικοι αλλοδαποί ηλικίας 15 και 16 ετών (υπήκοοι Σουδάν) συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος ως διακινητές των 46 μεταναστών που έφτασαν στην Κρήτη πριν από τρία 24ωρα.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η λέμβος που επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 43 ν.μ. νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων και ενημερώθηκαν άμεσα οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων και του Κόκκινου Πύργου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 15 και 16 ετών (υπήκοοι Σουδάν) εκ των ανωτέρω ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες από παραλία του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 7.000-13.000 λίρες Αιγύπτου για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

