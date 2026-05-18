Αττική: 13 άτομα συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 26 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 13 αφορούσαν άτομα που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης που οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. και πραγματοποιήθηκε σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Από τους συνολικά 23.095 ελέγχους αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκαν, καταγράφηκαν 211 παραβάσεις, με το ποσοστό των θετικών δειγμάτων να ανέρχεται μόλις στο 0,91% του συνόλου.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. και πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαΐου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Μαΐου 2026, καλύπτοντας ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και στελέχη των Τμημάτων Τροχαίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 23.095 αλκοολομετρήσεις, διαπιστώθηκαν 211 παραβάσεις και συνελήφθησαν 13 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε επίπεδα άνω των 0,60 mgr/l.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 4.710 παραβάσεις για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

Επιπλέον, οι Αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 730 οχημάτων, εκ των οποίων τα 94 απομακρύνθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 841 άδειες οδήγησης και 197 άδειες κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά αποτελέσματα στους ελέγχους αλκοολομέτρησης περιορίστηκαν στο 0,91% του συνόλου, γεγονός που καταδεικνύει χαμηλό ποσοστό παραβατικότητας στους συγκεκριμένους ελέγχους.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το επόμενο διάστημα.

