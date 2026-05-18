Μαρινάκης για Τουρκία: «Μονομερείς ενέργειες δεν έχουν διεθνή εφαρμογή»

Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι τυχόν μονομερείς κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο δεν παράγουν διεθνές αποτέλεσμα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με πληροφορίες περί τουρκικού νομοσχεδίου που φέρεται να «θεσμοποιεί» διεκδικήσεις της Τουρκίας στην περιοχή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να αναφερθεί σε όσα συζητήθηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να πει κάτι πέραν της επίσημης ανακοίνωσης που εκδίδεται κάθε φορά από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Ωστόσο, τόνισε πως η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. «Σίγουρα παρακολουθούμε στενά το θέμα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, όπως έχουμε αποδείξει σε κάθε αντίστοιχη άλλη περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι στην ίδια την τουρκική ηγεσία διατυπώνονται αντικρουόμενες απόψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει διαρροές. «Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες», επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Ολόκληρη η ερώτηση και η απάντηση από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

Θ.ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ: Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το ΚΥΣΕΑ. Αν στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου συζητήσατε και αυτό το νομοσχέδιο που λέγεται ότι φτιάχνεται στην Άγκυρα και δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ το σωστό όρο, ας πούμε ότι θεσμοποιεί τις διεκδικήσεις του Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένου ότι μια σειρά αναλυτές το κρίνουν ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ίσως οδηγήσει και σε «θερμό καλοκαίρι, φθινόπωρο», αλλά και εσείς και εσείς προσωπικά ή ο Πρωθυπουργός πολύ πιο έντονα νομίζω το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο, βάλατε το ζήτημα ποιος θα είναι εκεί να σηκώσει το τριψήφιο.

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο για το ΚΥΣΕΑ πέραν όσων αναφέρονται στην ανακοίνωση που εκδίδω, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό κάθε φορά. Μπορώ να σας πω, άρα αυτά που θα σας πω δεν έχουν να κάνουν με το ΚΥΣΕΑ. Σίγουρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε διαρροές και αν δει κανείς και εντός της τουρκικής ηγεσίας διατυπώνονται και αντικρουόμενες απόψεις για το ερώτημά σας, για το θέμα που αναφέρεστε.

Σίγουρα παρακολουθούμε στενά το θέμα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Όπως έχουμε αποδείξει σε κάθε αντίστοιχη άλλη περίπτωση. Επαναλαμβάνω κάτι που έχω απαντήσει από την πρώτη στιγμή, ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.

