Handelsblatt: Αρχιτέκτονας πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα ο Κωστής Χατζηδάκης

Οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, άξιες επιδοκιμασίας από τη Γερμανία

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ο αρχιτέκτονας πολλών μεταρρυθμίσεων που συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.
  • Μείωσε το κενό ΦΠΑ από 23% το 2018 σε 9,5% και απλοποίησε το πλαίσιο επενδύσεων, ενώ μείωσε 83 φόρους και τέλη.
  • Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,1% το 2023, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, και η χώρα παρουσίασε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ το 2025.
  • Η Ελλάδα μείωσε το ποσοστό χρέους της γρηγορότερα από κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ το 2025, εν μέρει μέσω πρόωρης αποπληρωμής δανείων βοήθειας.
  • Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει πολιτική σταθερότητα και βελτιωμένους μακροοικονομικούς δείκτες.
«Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είναι ο αρχιτέκτονας πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων. Στα προηγούμενα πολιτικά του αξιώματα, ο Χατζηδάκης συνέβαλε καθοριστικά σε πολλές από τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες οφείλει την ανάκαμψή της η χώρα που κάποτε βρισκόταν σε κρίση. Έτσι, ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θέσπισε μια μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας. Αυτό επιτρέπει την καταγραφή των υπερωριών σε πραγματικό χρόνο και την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας. Ως υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, έθεσε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ως προτεραιότητα».

Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη που φιλοξενεί η εφημερίδα: «Καταφέραμε να μειώσουμε το κενό του ΦΠΑ από 23% το 2018 σε 9,5%, φτάνοντας έτσι στον μέσο όρο της ΕΕ. Μειώσαμε 83 φόρους και τέλη, απλοποιήσαμε το πλαίσιο για την έγκριση επενδύσεων και δημιουργήσαμε τα πιο γενναιόδωρα κίνητρα στην Ευρώπη για νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτομίες».

Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο Βερολίνο η εφημερίδα σημειώνει:

«Ο Έλληνας Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έρχεται στο Βερολίνο – και φέρνει μαζί του αριθμούς που πιθανότατα τον καθιστούν αντικείμενο ζήλειας των Γερμανών συνομιλητών του: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,1% πέρυσι – σημαντικά περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 1,3%. Το 2025, η Ελλάδα ήταν μάλιστα μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο: το πλεόνασμα ανήλθε στο 1,7% του ΑΕΠ». Όπως σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Δεν πρόκειται για μαγική συνταγή, αλλά για το αποτέλεσμα μιας στέρεης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία συνδυάζει με συνέπεια τη δημοσιονομική πειθαρχία με μέτρα που προωθούν την ανάπτυξη και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Βρισκόμαστε έτσι σε καλή θέση εκκίνησης για να αμβλύνουμε τις οικονομικές αναταράξεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση με το Ιράν».

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ακόμη ότι: «Πριν από δέκα χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος της κρατικής χρεοκοπίας, ενώ σήμερα όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης κατατάσσουν ξανά τη χώρα ως πιστωτικά αξιόπιστο οφειλέτη. Η κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο και στη μείωση του χρέους: σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα μείωσε το ποσοστό χρέους της το 2025 ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Αυτό κατέστη δυνατό, μεταξύ άλλων, χάρη στην πρόωρη αποπληρωμή των δανείων βοήθειας από την εποχή της κρίσης. Ήδη στα τέλη του τρέχοντος έτους, η Ελλάδα θα μπορούσε να παραδώσει τον τίτλο της χώρας με το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ στην Ιταλία».

Αναφορικά με τις γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τονίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών. Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, «Αυτή είναι μια ισχυρή βάση, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος του δρόμου. Η Ελλάδα προσφέρει σήμερα ένα συνδυασμό πολιτικής σταθερότητας, βελτιωμένων μακροοικονομικών δεικτών και ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων που είναι ελκυστικό για τους στρατηγικούς επενδυτές».

