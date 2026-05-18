Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή του ύψους 10 δισ. κατά της αμερικανικής εφορίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε αυτοβούλως την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της αμερικανικής εφορίας.

Η αγωγή αφορούσε τη διαρροή φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ και της οικογένειάς του το 2019

2020 από πρώην συνεργάτη της IRS.

Ο πρώην συνεργάτης της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων.

Η νομική διαμάχη εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν ένας πρόεδρος μπορεί να μηνύσει την ίδια του την κυβέρνηση.

Η δικαστής Κάθλιν Ουίλιαμς είχε αμφιβολίες για το εάν υπήρχε πραγματική διαφορά μεταξύ των πλευρών πριν οριστεί δικάσιμος.

Αποσύρθηκε η μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της αμερικανικής εφορίας που είχε προκαλέσει νομικό «πονοκέφαλο» στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, που επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠ απέσυρε αυτοβούλως την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι λόγοι τον οδήγησαν να αποσύρει τη μήνυση και αν οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κάποιο συμβιβασμό.

Ο Τραμπ, μαζί με δύο από τους γιους του και την οικογενειακή επιχείρησή τους, είχαν καταθέσει αγωγή κατά της εφορίας τον περασμένο Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία όφειλε να έχει λάβει περισσότερα μέτρα για να εμποδίσει έναν πρώην εξωτερικό συνεργάτη να διαρρεύσει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε ως «όπλο» εναντίον του από πολιτικούς αντιπάλους, και έχει χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα για να πάρει εκδίκηση και να διεκδικήσει αποζημιώσεις μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Η αγωγή αυτή αφορούσε τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και της ProPublica, το 2019 και το 2020, από τον πρώην συνεργάτη της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον. Τα έγγραφα έδειχναν ότι επί πολλά χρόνια ο Τραμπ πλήρωνε ελάχιστο ή καθόλου φόρους, όπως είχαν αναφέρει οι Times το 2020.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στο Πεκίνο, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. AP/Manuel Balce Ceneta

Ο Λίτζλτζον κατηγορήθηκε από τους εισαγγελείς το 2023 για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων του Τραμπ και χιλιάδων άλλων εύπορων Αμερικανών, υποκινούμενος από πολιτικούς λόγους. Αργότερα δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών.

Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή ως απλός πολίτης και όχι υπό την επίσημη ιδιότητά του ως προέδρου.

Η δικαστική διαμάχη κατά της IRS έχει εγείρει πρωτοφανή νομικά ζητήματα, σχετικά με το αν ένας πρόεδρος μπορεί να μηνύσει την ίδια του την κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια μπορούν να εκδικάζουν μόνο πραγματικές διαφορές μεταξύ διαδίκων που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ως προς το αποτέλεσμα.

Η δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, Κάθλιν Ουίλιαμς η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση, ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι δεν ήταν σαφές εάν οι δύο πλευρές ήταν «πραγματικά αντίδικες μεταξύ τους». Είχε ορίσει δικάσιμο για τις 27 Μαΐου, προκειμένου να ακούσει τα επιχειρήματά τους και να αποφανθεί εάν θα απέρριπτε την υπόθεση ή όχι.

