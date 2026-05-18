Κάλυμνος: Ψαράς βρέθηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα - Έφερε τραύματα από μαχαίρι

Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε ένας ψαράς, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι

Κάλυμνος: Ψαράς βρέθηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα - Έφερε τραύματα από μαχαίρι
Eurokinissi / Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας ψαράς βρέθηκε νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου με τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που περιπλέκει τις συνθήκες του θανάτου του.
  • Ένας άνδρας που επέβαινε μαζί του σε αλιευτικό σκάφος συνελήφθη και φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό.
  • Οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.
  • Η παρουσία τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση για πιθανή εγκληματική ενέργεια ή άλλες αιτίες.
  • Οι αρχές αναζητούν επιπλέον μάρτυρες και στοιχεία για να αποσαφηνιστεί η υπόθεση.
Snapshot powered by AI

Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) ένας ψαράς, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Ο άνδρας έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι, στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να επέβαινε μαζί του σε αλιευτικό σκάφος. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο άνδρας που συνελήφθη ήταν εκείνος που ενημέρωσε της Αρχές ωστόσο φέρεται να είπε απλώς πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη θάλασσα χωρίς να διευκρινίσει τι συνέβη.

Οι έρευνες του Λιμενικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν όλα τα στοιχεία και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός μας δεν είναι προς πώληση» δήλωσε ο πρωθυπουργός

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση 35 ετών χωρίς απαντήσεις: Επιμένει η έρευνα για τον μικρό Μπεν στην Κω

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

18:28LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

18:13ANNOUNCEMENTS

Διεθνής συνεργασία της Kaizen Gaming  με τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η κρίση πετρελαίου απειλεί Ευρώπη και παγκόσμια οικονομία

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη το βλήμα που εντοπίστηκε σε δάσος - Βίντεο

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή υπέρ Πολάκη από 11 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούν άμεση σύγκλιση των οργάνων με τη συμμετοχή του

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Οικονομικών για Ανδρουλάκη για ιδιωτικό χρέος: Δύο ημέρες μετά τον Τσίπρα, αναπαράγει σχεδόν φωτοτυπικά τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου - Ετοιμάζεται για τα χειρότερα

17:40LIFESTYLE

Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση με τη μητέρα του και το μήνυμα προς όλους τους γονείς

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος - Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των funds

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα ΙΧ στο κέντρο της πόλης - Δείτε εικόνες

17:29WHAT THE FACT

Η δίαιτα των 70s που έγινε trend στα social media - Τι είναι η «Vogue diet»;

17:21LIFESTYLE

Μπέλα Μέρφι: Ποια είναι η πανέμορφη 24χρονη κόρη του Έντι Μέρφι - Η συμβουλή του μπαμπά της που ακολουθεί πάντα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Ψαράς βρέθηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα - Έφερε τραύματα από μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου - Ετοιμάζεται για τα χειρότερα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

18:28LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ