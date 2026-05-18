Κάλυμνος: Ψαράς βρέθηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα - Έφερε τραύματα από μαχαίρι

Snapshot Ένας ψαράς βρέθηκε νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου με τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που περιπλέκει τις συνθήκες του θανάτου του.

Ένας άνδρας που επέβαινε μαζί του σε αλιευτικό σκάφος συνελήφθη και φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Η παρουσία τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση για πιθανή εγκληματική ενέργεια ή άλλες αιτίες.

Οι αρχές αναζητούν επιπλέον μάρτυρες και στοιχεία για να αποσαφηνιστεί η υπόθεση. Snapshot powered by AI

Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) ένας ψαράς, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Ο άνδρας έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι, στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να επέβαινε μαζί του σε αλιευτικό σκάφος. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο άνδρας που συνελήφθη ήταν εκείνος που ενημέρωσε της Αρχές ωστόσο φέρεται να είπε απλώς πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη θάλασσα χωρίς να διευκρινίσει τι συνέβη.

Οι έρευνες του Λιμενικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν όλα τα στοιχεία και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.

Διαβάστε επίσης