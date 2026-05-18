ΣΥΡΙΖΑ: Επιστολή 11 μελών της ΚΕ υπέρ Πολάκη - Ζητούν άμεση σύγκλιση των οργάνων με τη συμμετοχή του

11 στελέχη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλαν επιστολή σύμφωνα με πληροφορίες, με την οποία απαιτούν την άμεση σύγκλιση των Οργάνων με τη συμμετοχή του Παύλου Πολάκη, ενώ καταφέρονται με έντονο τρόπο κατά της απόφασης της ηγεσίας να τον διαγράψει από την ΚΟ του κόμματος.



Όπως αναφέρουν, η διαγραφή «συνιστά πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, με δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του».



Οι 11 ζητούν ευθέως την ακύρωση της απόφασης κάνοντας λόγο για στοχοποίηση ενός στελέχους «που δίνει ασίγαστη καθημερινή μάχη με τη σημαία του κόμματος απέναντι στη διαπλοκή, τη διαφθορά και το καθεστώς Μητσοτάκη, δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση επιλεκτικής εφαρμογής κανόνων και ενθαρρύνει διαλυτικά σχέδια».



Παράλληλα στηλιτεύουν το γεγονός ότι μέχρι τώρα στελέχη του κόμματος «έχουν δηλώσει δημοσίως ότι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπήρξε καμία μομφή, καμία κλήση σε απολογία, καμία διαγραφή, ούτε θεωρήθηκε ότι προσβάλλεται το κόμμα και η ηγεσία του». «Αντιθέτως, η αποπομπή του Π. Πολάκη, φαίνεται να έρχεται ως απάντηση σε ένα αίτημα από τη μεριά του, που αποτελεί θεμελιώδη καταστατική πρόβλεψη και στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία: τη σύγκληση των οργάνων, της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής», τονίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.



«Η εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι εικόνα πολιτικής δυσλειτουργίας, στα όρια της δυστοπίας. Την ώρα που το κόμμα «αιμορραγεί» και οι πολίτες παρακολουθούν σε οθόνες τη δημόσια διάλυση του χώρου, η «εσωτερική εκκαθάριση» φωνών που ζητούν τα αυτονόητα δεν αποτελεί επίδειξη ηγετικής πυγμής, ούτε συντείνει στην ζητούμενη ενότητα μέσω του διαλόγου και της συλλογικής λειτουργίας» αναφέρουν.



Τα 11 στελέχη ζητούν συγκεκριμένα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ:



- Την ανάκληση της διαγραφής του συντρόφου Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο., ως πράξη αποκατάστασης της εσωκομματικής δημοκρατίας και πράξη ενίσχυσης του εσωκομματικού διαλόγου, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πολιτικό μας χώρο.



- Την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, με την παρουσία όλων - και του ιδίου -, όπως προβλέπεται καταστατικά και επιβάλλεται από την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο.



- Τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, και μάλιστα άμεσα, καθώς η πολιτική και οργανωτική κατάρρευση καθίσταται σταδιακά μη αναστρέψιμη.



Την επιστολή υπογράφουν οι:



Βαγγέλης Διαλυνάς

Νίκος Ηλιάκης

Μανώλης Καλαϊτζάκης

Μαρία Καράτζη

Φανή Μπουμπόναρη

Γωγώ Περάκη

Ντίνα Πολάκη

Σάββας Σεληθωμάς

Βασίλης Σμπώκος

Γιάννης Χανιωτάκης

Μάρκος Χατζησάββας

