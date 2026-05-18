Η δίαιτα των 70s που έγινε trend στα social media - Τι είναι η «Vogue diet»;

Μήπως αυτός ήταν ο λόγος που όλοι ήταν τόσο αδύνατοι τη δεκαετία του ’70; Ο λόγος για τη λεγόμενη «Vogue diet» που έχει αρχίσει να γίνεται trend το τελευταίο διάστημα.

Σήμερα μοιάζει σχεδόν σατιρικό — σαν κάτι που επινοήθηκε περισσότερο για να προκαλέσει σοκ παρά για να εφαρμοστεί στην πράξη.

Ένα τριήμερο πρόγραμμα που υπόσχεται γρήγορη απώλεια βάρους, με μενού που περιλαμβάνει αυγά, μπριζόλα, μαύρο καφέ και λευκό κρασί. Καθόλου λαχανικά. Καθόλου φρούτα. Καθόλου ψωμί. Μόνο πρωτεΐνη, καφεΐνη — και ένα μπουκάλι κρασί την ημέρα.

Κι όμως, κάποτε αυτή θεωρούνταν μια απολύτως σοβαρή δίαιτα, προωθούμενη από τα πιο ισχυρά και πολυδιαβασμένα γυναικεία περιοδικά στον κόσμο.

Δημοσιεύτηκε το 1977 από το ίδιο το Vogue, ενώ είχε ήδη εμφανιστεί στο best seller του 1962 «Sex and the Single Girl» της Χέλεν Γκέρλεϊ Μπράουν, της θρυλικής αρχισυντάκτριας του Cosmopolitan επί 32 χρόνια.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: πειθαρχία, στέρηση και μια δόση γκλάμουρ μπορούσαν να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα — συγκεκριμένα απώλεια περίπου 2,5 κιλών μέσα σε μόλις 72 ώρες, τουλάχιστον σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εποχής.

Σήμερα, η δίαιτα αυτή γνωρίζει ξανά άνθηση. Αρκεί μια βόλτα στο TikTok ή το Instagram για να διαπιστώσει κανείς ότι το #VogueDiet είναι και πάλι… στη μόδα.

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Ποιος δεν θα ήθελε να τρώει μπριζόλα, να πίνει κρασί και παρ’ όλα αυτά να χάνει βάρος;

