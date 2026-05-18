Υπ. Οικονομικών για Ανδρουλάκη για ιδιωτικό χρέος: Αναπαράγει τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές

Το υπουργείο αποδομεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Άποψη του υπουργείου Οικονομικών

Στην αντεπίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πέρασε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά την πρόταση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απομείωση του ιδιωτικού χρέους.

«Τσίπρας και Ανδρουλάκης μάχονται για το ποιος θα μοιράσει περισσότερες υποσχέσεις»

Το ΥΠΕΘΟ στη μακροσκελή του ανακοίνωση – απάντηση, τονίζει ότι οι κ.κ. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης δίνουν «μάχη για το ποιος θα μοιράσει περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις».

«Δύο ημέρες μετά το ρεσιτάλ δημαγωγίας του Αλέξη Τσίπρα για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να αναπαράγει, σχεδόν φωτοτυπικά, τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά. Πολιτικές που επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όριά του», σημειώνει το ΥΠΕΘΟ και συνεχίζει:

«Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή αλλάζει ο αφηγητής. Και όσο εκείνοι επενδύουν στον λαϊκισμό, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να μιλά με πραγματικά δεδομένα, θεσμική σοβαρότητα και λύσεις που προστατεύουν την κοινωνία».

Στη συνέχεια το υπουργείο επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και τονίζει:

«Ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει: «Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, στα πρότυπα του ν.3869/2010».

Η αλήθεια είναι ότι η επαναφορά ενός πλαισίου τύπου νόμου Κατσέλη, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και με δικαστικές διαδικασίες που οδηγούσαν σε πολυετείς καθυστερήσεις, θα επανέφερε συνθήκες αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης. Τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 43% των αιτήσεων που υπήχθησαν στον νόμο Κατσέλη κρίθηκαν τελικά από τα δικαστήρια ως μη δικαιούμενες προστασίας. Η κυβέρνηση, αντίθετα, προχωρά σε ουσιαστική ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας και διευρυμένη κάλυψη της μεσαίας τάξης. Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ο πολίτης να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, με αξιοποίηση και ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας, ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική ελάφρυνση της οφειλής και χαμηλότερη δόση. Και όλα αυτά με γρήγορες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες , όχι με πολυετείς δικαστικές εκκρεμότητες και καθεστώς αβεβαιότητας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπόσχεται: «Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή».

Στην πραγματικότητα, μια τέτοια πρόταση δημιουργεί προφανές κίνητρο στρατηγικής αθέτησης πληρωμών. Κάθε δανειολήπτης θα είχε συμφέρον να σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του ώστε να το επαναγοράσει αργότερα σε χαμηλότερη αξία. Αυτό δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική αλλά συνταγή κατάρρευσης της πιστωτικής λειτουργίας και διακοπής της χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύεται: «Περιορίζουμε την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund».

Η εγγύηση υπάρχει ακριβώς για να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή μιας οφειλής. Η ουσιαστική κατάργηση της εγγυητικής ευθύνης θα οδηγούσε σε δραστικό περιορισμό της χορήγησης δανείων στην οικονομία. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ήδη δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και στους εγγυητές, με βάση την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλλει: «Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό».

Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό χωρίς όρους και κριτήρια, αυτή έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αφερεγγυότητας και το δικαίωμα ψήφου των πιστωτών στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Η κυβέρνηση έχει ήδη επεκτείνει σημαντικά τα όρια προστασίας ώστε να καλύπτεται ουσιαστικά το σύνολο της μεσαίας τάξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα ενθαρρύνονται στρατηγικές κακοπληρωτών.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοινώνει: «Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με μετακύλισή του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης στον πιστωτή».

Η πρόταση αυτή αγνοεί πλήρως ότι μεγάλο μέρος αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί με κρατικές εγγυήσεις μέσω του «Ηρακλή». Με άλλα λόγια, ο τελικός λογαριασμός θα κατέληγε στον Έλληνα φορολογούμενο. Η λύση που προωθεί η Πολιτεία είναι ισορροπημένη, συμβατή με τις δικαστικές αποφάσεις και παρέχει μόνιμη προοπτική ελάφρυνσης μέσω σταθερών δόσεων, σταθερού επιτοκίου και δυνατότητας επιμήκυνσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης διαφημίζει: «Θεσπίζουμε αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers».

Η πραγματικότητα είναι ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και κυρώσεων μέσω του ν. 5072/2023, με αρμόδιες αρχές την Τράπεζα της Ελλάδος και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, οι οποίες έχουν επιβάλει σειρά προστίμων όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις».

«Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος ούτε ως πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης ούτε ως ευκαιρία εύκολων συνθημάτων. Το αντιμετωπίζει ως ένα υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ισορροπία: προστασία των ευάλωτων, στήριξη της μεσαίας τάξης και διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», τονίζει εν συνεχεία το υπουργείο και καταλήγει:

«Η χώρα πλήρωσε ακριβά τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις».

