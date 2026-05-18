Πάμε στοίχημα στην Eurovision; Η «Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου», ο Ακύλας και ο Βασιλάκης Καΐλας

Η Ελλάδα ούτε αδικήθηκε, ούτε την κυνηγά κάποια αρκούδα όπως τον Νίκο Ξανθόπουλο στην ασπρόμαυρη καλτ ταινία. Η μόνη... αρκούδα ήταν οι θεωρίες για τις στοιχηματικές και την ερώτηση της EBU στην Βουλγαρία

Μίλτος Τσεκούρας

Πάμε στοίχημα στην Eurovision; Η «Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου», ο Ακύλας και ο Βασιλάκης Καΐλας
ΑΠΟΨΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι στοιχηματικές εταιρείες στη Eurovision βασίζουν τις αποδόσεις τους κυρίως στο κλίμα και την αίσθηση που επικρατεί, όχι σε σταθερά δεδομένα.
  • Η ήττα της Ελλάδας δεν οφείλεται σε αδικία ή συνωμοσία, αλλά σε αντικειμενικούς παράγοντες και τις επιλογές του κοινού.
  • Η ερώτηση της EBU προς τη Βουλγαρία για τη διοργάνωση του διαγωνισμού είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται κάθε χρόνο σε πιθανές χώρες
  • διοργανώτριες.
  • Η Ελλάδα είχε επίσης ερωτηθεί παρόμοια το 2022 σε περίπτωση νίκης της, αλλά αυτό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
  • Η Ελλάδα δεν έχει αδικηθεί συστηματικά στη Eurovision, με εξαίρεση λίγες χρονιές, ενώ η ενασχόληση με θεωρίες συνωμοσίας παραμένει δημοφιλής.
Snapshot powered by AI

Η επόμενη ημέρα της Eurovision μας βρίσκει να ασχολούμαστε με το αγαπημένο μας θέμα: πώς οι «κακοί» Ευρωπαίοι αδίκησαν, ξανά και ξανά, την Ελλάδα σε αυτό το πανηγυράκι, όπως το χαρακτηρίζουμε τις υπόλοιπες 364 ημέρες του χρόνου.

Πρωινές, μεσημεριανές και βραδινές εκπομπές, που όλο το προηγούμενο διάστημα εκθείαζαν τον Ακύλα και τον ανέδειξαν σε φαβορί, από χθες ανακαλύπτουν εχθρούς, συνωμοσίες και υπαίτιους της ήττας.

Αρχικά, φταίνε οι στοιχηματικές, που «έριξαν τον κόσμο στον κουβά». «Το έβλεπαν αυτοί, το έπαιξες εσύ», σαν να λέμε. Ακούγεται ωραία θεωρία να δεν γνωρίζεις ούτε τα βασικά. Οι στοιχηματικές έχουν έναν στόχο: να πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερα στους παίκτες. Και αυτό επιτυγχάνεται όταν τα χρήματα που χάνουν οι παίκτες είναι περισσότερα από αυτά που κερδίζουν.

Πάμε στα αυτονόητα. Οι (αρχικές) αποδόσεις στα αθλητικά γεγονότα καθορίζονται από πολλούς παράγοντες: Φόρμα αντιπάλων, δυναμική ομάδων, προηγούμενα αποτελέσματα, προϊστορία. Δηλαδή πχ σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ Μπαρτσελόνα - Πανιατωλικός, όσο και να (με) στενοχωρεί οι αποδόσεις θα δείχνουν φαβορί τους Ισπανούς για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι.

Στη Eurovision, όμως, οι αποδόσεις διαμορφώνονται κυρίως με βάση το κλίμα και την αίσθηση που επικρατεί.

Ας δεχτούμε ότι οι στοιχηματικές έδωσαν κάποια φαβορί. Αυτό, όμως, προέκυψε από την παραφιλολογία και όχι από κάτι απτό. Όταν, για παράδειγμα, οι Έλληνες πόνταραν μαζικά στον Ακύλα, αυτό σήμαινε ότι οι εταιρείες δέχτηκαν μεγάλα ποσά για τη νίκη του «Φέρ’ το μου», με αποτέλεσμα να ρίξουν την απόδοση ώστε να περιορίσουν τις πιθανές πληρωμές. Τελικά, αυτό δεν συνέβη και προφανώς, για πολλούς, πάλι φταίνε οι στοιχηματικές.

Ακόμα και στις εκλογές, όπου υπάρχουν δημοσκοπήσεις και σαφέστερα δεδομένα, οι αποδόσεις των στοιχηματικών συχνά πέφτουν έξω. Θα «στηνόταν» η Eurovision, όπου ο τζίρος είναι σαφώς μικρότερος;

Η δεύτερη εξήγηση για την ήττα είναι η γνωστή «παγκόσμια συνωμοσία». Ότι, δηλαδή, έπρεπε να κερδίσει η Βουλγαρία για λόγους γεωπολιτικούς ή επικοινωνιακούς. Υπάρχει, όμως, έστω ένας που άκουσε τη Dara και δεν είπε «τι φωνάρα»; Που δεν είδε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό τραγούδι;

Μετά τη νίκη της, κυκλοφόρησαν «αποκαλύψεις» ότι η EBU είχε ρωτήσει τη Βουλγαρία αν μπορεί να διοργανώσει τον διαγωνισμό. Αυτό, όμως, συμβαίνει κάθε χρόνο με χώρες που θεωρούνται φαβορί. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα το ίδιο είχε μεταφερθεί και στην ελληνική αποστολή, η οποία είχε απαντήσει θετικά.

Ας το δούμε και αλλιώς: αν η Ελλάδα των μνημονίων κέρδιζε τη Eurovision, θα μπορούσε να διοργανώσει έναν διαγωνισμό εκατομμυρίων με κλειστές τράπεζες και κοινωνική πίεση στο ζενίθ; Η EBU δηλαδή δεν θα ρωτούσε;

Ευτυχώς για εμάς που οι τότε συμμετοχές μας πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Άγιο είχαμε...

Για όποιον ανατρέξει λίγο πίσω, το ίδιο είχε συμβεί και με την ελληνική συμμετοχή του 2022. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, η Ελλάδα είχε ερωτηθεί σε περίπτωση νίκης της Αμάντας Γεωργιάδη με το "Die Together". Για την ιστορία, τότε καταλάβαμε την 8η θέση, δύο θέσεις πιο ψηλά από τον Ακύλα.

Η Ελλάδα ούτε αδικήθηκε ούτε την κυνηγά κάποια αρκούδα όπως τον Νίκο Ξανθόπουλο στην «Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου». Οι μόνες χρονιές που ίσως άξιζαν κάτι περισσότερο ήταν η «Άνοιξη», που πιθανώς αδικήθηκε, και ο Ρακιντζής, που τελικά αδίκησε τον εαυτό του. Αλλά παρόλα αυτά εμείς επιλέγουμε τον ρόλο του Βασιλάκη Καΐλα κάθε χρόνο για κάτι που (δεν) μας ενδιαφέρει. Όχι τίποτα άλλο, τελικά πιστεύουν η κυρά Μαρίνα με την κυρά Άννα ότι μας αδίκησαν και θέλουν να βγούμε εκτός Ε.Ε και... ευρώ!

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:21LIFESTYLE

Μπέλα Μέρφι: Ποια είναι η πανέμορφη 24χρονη κόρη του Έντι Μέρφι - Η συμβουλή του μπαμπά της που ακολουθεί πάντα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Ψαράς βρέθηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα - Έφερε τραύματα από μαχαίρι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Η θητεία μου ως ηγέτης δεν έχει τελειώσει - Δεν πρόκειται να αποχωρήσω»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό και για δεύτερο ύποπτο μετά την καταγγελία βιασμού δύο έφηβων κοριτσιών

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Βαλυράκη: Από χτυπήματα ο θάνατος του πρώην υπουργού, κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγριας

16:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Νικολακοπούλου: «Ο Σταύρος Ξαρχάκος με ενέπνευσε να θέλω να γράφω τραγούδια»

16:55ΑΠΟΨΕΙΣ

Πάμε στοίχημα στην Eurovision; Η «Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου», ο Ακύλας και ο Βασιλάκης Καΐλας

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή του ύψους 10 δισ. κατά της αμερικανικής εφορίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το εργατικό δυστύχημα - Συνεχίζονται οι έρευνες

16:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Handelsblatt: Αρχιτέκτονας πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα ο Κωστής Χατζηδάκης

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα, έδειραν και βιντεοσκόπησαν 22χρονο

16:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικές ημερομηνίες ανά βαθμίδα

16:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχερό το σκηνικό τη νέα εβδομάδα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται «πολύ γρήγορα»

15:57LIFESTYLE

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα πάει στις Κάννες για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Τι συνέβη

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν τα καλοκαιρινά camps - Πού θα κάντε την αίτηση, ποια τα δικαιολογητικά

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τουρκία: «Μονομερείς ενέργειες δεν έχουν διεθνή εφαρμογή»

15:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Akylas ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνιση του στην ΕΡΤ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στον Κηφισό από ακινητοποιημένο λεωφορείο - Πού υπάρχουν προβλήματα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ