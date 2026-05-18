Στάρμερ: «Η θητεία μου ως ηγέτης δεν έχει τελειώσει - Δεν πρόκειται να αποχωρήσω»

Ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους τον αμφισβητούν εσωκομματικά ως ηγέτη των Εργατικών στέλνει ο Βρετανός πρωθυπουργός 

Δημήτρης Μάνωλης

PA Pool Photo
Καθώς εντείνονται οι πιέσεις για να παραιτηθεί εν μέσω κρίσης ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η θητεία του ως ηγέτης της χώρας δεν έχει τελειώσει και ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του ούτε να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

«Δεν θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα για την αναχώρηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Τομ Γουέλς, επίσημος εκπρόσωπος του Στάρμερ. «Ο πρωθυπουργός συνεχίζει την διακυβέρνηση».

Η θέση του Στάρμερ έχει αποδυναμωθεί αφότου σχεδόν 100 βουλευτές ζήτησαν την παραίτησή του μετά τα κακά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές. Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ είναι μεταξύ των υπουργών που τον έχουν προτρέψει να σκιαγραφήσει ένα σχέδιο αποχώρησης, αλλά ο Στάρμερ έχει αρνηθεί.

«Ο Κιρ Στάρμερ παραμένει ο πιο ανθεκτικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λάμι στο Sky News τη Δευτέρα. «Τώρα πρέπει να ενωθούμε και να συνεργαστούμε».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα κεντρικά γραφεία του Εργατικού Κόμματος στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ο Στάρμερ δήλωσε στο προσωπικό ότι παραμένει συγκεντρωμένος στα καθήκοντά του.

«Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά που μου ζητήθηκε να κάνω, η οποία είναι να υπηρετώ τη χώρα μου και να εκτελώ τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας», είπε, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση από τον εκπρόσωπο του Εργατικού Κόμματος. «Παρέχω αποτελέσματα για τους πολλούς ανθρώπους που μας ψήφισαν για την εξουσία, οι οποίοι λένε, "απλώς συνεχίστε με αυτό, συνεχίστε με τη δουλειά, συνεχίστε με την αλλαγή που πρέπει να δω στη ζωή μου"».

Το εσωκομματικό "αντάρτικο", που περιελάμβανε την παραίτηση του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, έχει δημιουργήσει συνθήκες που μοιάζουν με αναμέτρηση ηγεσίας, αν και κανένας υποψήφιος δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη 81 βουλευτών για να ξεκινήσει η επίσημη ψηφοφορία.

Ο δήμαρχος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, είναι ο επί του παρόντος επικρατέστερος υποψήφιος και αναμένεται να επιλεγεί για να συμμετάσχει σε ενδιάμεσες εκλογές στο Μέικερφιλντ τον επόμενο μήνα. Απαιτείται μια έδρα στο Γουέστμινστερ για να μπορέσει ο Μπέρναμ να αμφισβητήσει τον Στάρμερ. Ο Στρίτινγκ έχει επίσης δηλώσει ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την ηγεσία.

Ο Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα υποστηρίξει «εκατό τοις εκατό» όποιον υποψήφιο επιλέξουν οι Εργατικοί για το Μέικερφιλντ.

«Θέλω κάθε μέλος, όλοι στο κίνημά μας να τους υποστηρίξουν», είπε ο Στάρμερ. «Ένας υποψήφιος των Εργατικών να νικήσει το Reform. Αυτή είναι η μάχη στην οποία βρισκόμαστε».

