Πολιτική κρίση στην Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας, ζητά το ίδιο από τον Στάρμερ

Η βρετανική κυβέρνηση κλυδωνίζεται μετά την απόφαση του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, να υποβάλει την παραίτησή του και να καλέσει δημόσια τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει τον πρωθυπουργικό θώκο λίγες μόνον ημέρες μετά την εκλογική συντριβή του κόμματος στις τοπικές εκλογές.

Δεν πρόκειται για μια κίνηση διαμαρτυρίας αλλά για την κορύφωση μιας εσωκομματικής εξέγερσης που σιγοβράζει εδώ και καιρό στους κόλπους των Εργατικών. Ο Στρίτινγκ, ο οποίος εκπροσωπεί τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, είχε αρχίσει να συγκεντρώνει υπογραφές υποστήριξης από βουλευτές ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Παρόλα αυτά , στην επιστολή παραίτησής του δεν ανακοίνωσε τη δική του υποψηφιότητα για την ηγεσία. Αντίθετα, πίεσε τον Στάρμερ να ανοίξει τις διαδικασίες για μια ευρεία εκλογική μάχη, προτείνοντας μάλιστα να επιτραπεί στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να συμμετάσχει στην κούρσα διαδοχής.

Η εσωκομματική ανταρσία και οι απώλειες

Η κατάσταση για τον Βρετανό πρωθυπουργό μοιάζει με ναρκοπέδιο, καθώς η παραίτηση του Στρίτινγκ ακολούθησε εκείνες των στενών του συμμάχων. Ήδη από την Τρίτη, η Τζες Φίλιπς, ο Ζουμπίρ Άχμεντ και η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, υφυπουργοί αντίστοιχα στα υπουργεία Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής και Δικαιοσύνης εγκατέλειψαν τις θέσεις τους ζητώντας την απομάκρυνση του Στάρμερ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον των παραιτηθέντων, η δυσαρέσκεια έχει επεκταθεί και σε άλλους βουλευτές, όπως ο Κρις Κέρτις και ο Τζας Άθγουαλ, οι οποίοι θεωρούν πως η σημερινή ηγεσία οδηγεί το κόμμα σε αδιέξοδο

. Ο Στρίτινγκ στην επιστολή του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για αυταρχισμό και για μια προσέγγιση που πνίγει τις αντίθετες φωνές, υποβαθμίζοντας την πολιτική ζωή της χώρας.

Το φάντασμα της εκλογικής αποτυχίας

Η πολιτική κρίση που ξέσπασε δεν είναι κεραυνός εν αιθρία αλλά το αποτέλεσμα της αποτυχίας στις πρόσφατες κάλπες. Ο Στρίτινγκ τόνισε πως τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών απέδειξαν ότι η ηγεσία του Στάρμερ είναι η κύρια αιτία που οι ψηφοφόροι γυρίζουν την πλάτη στους Εργατικούς.

Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη δημοτικότητα του πρωθυπουργού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μόλις δύο χρόνια μετά τη θριαμβευτική του νίκη. Οι λάθος χειρισμοί σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η περικοπή του επιδόματος θέρμανσης και οι αμφιλεγόμενες ομιλίες του, δημιούργησαν ένα πολιτικό κενό εκεί που χρειαζόταν όραμα. Παρά την ασφυκτική πίεση, ο Στάρμερ φαίνεται διατεθειμένος να δώσει μάχη για να κρατηθεί στην εξουσία. Αν δεν παραιτηθεί, θα βρεθεί αυτόματα στο ψηφοδέλτιο οποιασδήποτε εσωκομματικής αναμέτρησης, σε μια ιστορική διαδικασία όπου για πρώτη φορά αμφισβητείται εν ενεργεία πρωθυπουργός των Εργατικών.

