Bρετανία: Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί

Snapshot Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, ετοιμάζεται να παραιτηθεί για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος από τον Κιρ Στάρμερ.

Η παραίτηση του Στρίτινγκ μπορεί να γίνει ακόμη και αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες των Times.

Ο Στρίτινγκ είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Στάρμερ πριν από την ομιλία του βασιλιά Καρόλου και επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να αμφισβητήσει την ηγεσία του κόμματος.

Γίνονται προετοιμασίες για την υποβολή εγγράφων υποψηφιότητας που θα στηρίξουν τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας.

Εκπρόσωπος του Στρίτινγκ ανέφερε ότι ο υπουργός είναι υπερήφανος για τη βελτίωση του NHS και δεν πρόκειται να αποσπάσει την προσοχή από την ομιλία του βασιλιά. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμη και αύριο, Πέμπτη (14/5) ανέφεραν σήμερα οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.

Ο Στρίτινγκ είχε σύντομη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σήμερα ενόψει της ομιλίας στο Ουέστμινστερ του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε συμμάχους του υπουργού Υγείας, οι οποίοι δήλωσαν ότι κατέστησε σαφές ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με τη διαδικασία αμφισβήτησης του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος.

Συνομιλίες έχουν επίσης γίνει για την προετοιμασία των εγγράφων υποψηφιότητας για τους βουλευτές ώστε να υποστηρίξουν μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, σύμφωνα με τους Times.

"Ο Γουές είναι ο υπουργός Υγείας, είναι υπερήφανος για τις επιδόσεις του στη μείωση των καταλόγων αναμονής και για μια ανάκαμψη του NHS (εθνικό σύστημα υγείας). Δεν προγραμματίζει να πει τίποτα μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από την Ομιλία του Βασιλιά", δήλωσε εκπρόσωπος του Στρίτινγκ, τον οποίο επικαλέστηκαν οι Times.

Διαβάστε επίσης