Βρετανία: Τρίζει η «καρέκλα» του πρωθυπουργού – Συνάντηση Στάρμερ με τον βασικό αντίπαλο του

Σοβαρούς κλυδωνισμούς αντιμετωπίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, καθώς πληθαίνουν οι φωνές εντός της κυβέρνησης και του κόμματος των Εργατικών που ζητούν την παραίτησή του εδώ και τώρα.

Την Τρίτη παραιτήθηκαν 4 υπουργοί και περισσότεροι από 80 βουλευτές του κόμματος του ζητούν από τον Στάρμερ είτε να παραιτηθεί είτε θα δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία.

Ο Στάρμερ έχει αγνοήσει μέχρι στιγμής τις εκκλήσεις αυτές και δήλωσε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα «συνεχίσει να κυβερνά» τη χώρα. Μάλιστα η εφημερίδα Sun κυκλοφορεί σήμερα με έναν ενδεικτικό ειρωνικό τίτλο για το γεγονός ότι κωφεύει ο Στάρμερ στις εκκλήσεις για παραίτηση. «Κρίση; Ποια κρίση;» αναρωτιέται στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα.

Στο πλευρό του Βρετανού πρωθυπουργού, πάντως, τάχθηκε περισσότεροι από 100 βουλευτές που έχουν υπογράψει δήλωση με την οποία αντιτίθενται στη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη νέου ηγέτη και επιμένουν ότι το κόμμα πρέπει να επικεντρωθεί στη «συνεργασία».

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των υπουργών που έχουν παροτρύνει τον πρωθυπουργό να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε χθες ότι η Μαχμούντ δεν θα παραιτηθεί από τη θέση της.

Τι περιμένουμε σήμερα

Σήμερα το πρωί, ο Στάρμερ αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχός του στην ηγεσία των Εργατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Στρίτινγκ δεν θα κάνει καμία δήλωση μετά τη συνάντηση, καθώς αυτό θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή των ΜΜΕ απότη σημερινή ομιλία του βασιλιά Καρόλου.

Στη Βρετανία η επίσημη έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου είναι μια ημέρα μεγαλοπρέπειας, αλλά και πολιτικής. Ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει αργότερα σήμερα ομιλία στη Βουλή των Λόρδων, η οποία έχει συνταχθεί από την κυβέρνηση και περιγράφει το νομοθετικό της πρόγραμμα για το επόμενο έτος.

Η ομιλία αναμένεται να ξεκινήσει στις 13:30 Ώρα Ελλάδος και θα περιλαμβάνει ανακοινώσεις σχετικά με τη σύσφιξη των οικονομικών δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αυστηροποίηση των ελέγχων στη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους της ενέργειας.

Η ομιλία αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερα από 35 νομοσχέδια και σχέδια νόμων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μετανάστευση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και τις μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία, καθώς και ένα σχέδιο για την ενδεχόμενη κρατικοποίηση της British Steel.

Άλλα νομοθετήματα που αναμένεται να περιλαμβάνονται στην ομιλία περιλαμβάνουν μέτρα σχετικά με τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη, καθώς και μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς μίσθωσης ακινήτων στην Αγγλία και την Ουαλία.

Guardian: Τα εργατικά συνδικάτα ποντάρουν ότι θα φύγει ο Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ δεν θα ηγηθεί του κόμματός του στις επόμενες γενικές εκλογές, προβλέπουν τα συνδικάτα που υποστηρίζουν τους Εργατικούς, σε μια παρέμβαση που απειλεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian.

Τα 11 συνδικάτα που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα – στα οποία περιλαμβάνονται τα Unite, Unison και GMB – αναμένεται να εκδώσουν κοινή δήλωση την Τετάρτη, στην οποία θα αναφέρουν ότι «σε κάποιο στάδιο» το κόμμα θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο για την εκλογή νέου ηγέτη.

Σε μια κλειστή συνάντηση την Τρίτη, τα συνδικάτα ήταν διχασμένα ως προς το αν θα ζητήσουν από τον Στάρμερ να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Πηγή ανέφερε στον Guardian ότι υπήρξε μια «μεγάλη διαμάχη» μεταξύ των συνδικαλιστικών στελεχών.

Ωστόσο, φαίνεται ότι συμφώνησαν να εκδώσουν μια δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι αναμένουν αλλαγή ηγεσίας, παρά το γεγονός ότι τα συνδικάτα GMB και Community υποστήριξαν ότι δεν είναι προς το συμφέρον των συνδικάτων να εμπλακούν σε διαμάχες για την ηγεσία.

Σε ένα αντίγραφο της δήλωσης που διέρρευσε στην βρετανική εφημερίδα, τα συνδικάτα ανέφεραν ότι ήταν ξεκάθαρο σε αυτά ότι το Εργατικό Κόμμα «δεν μπορεί να συνεχίσει στην τρέχουσα πορεία του» και ότι, παρά την κάποια πρόοδο, δεν έκανε αρκετά για να φέρει την αλλαγή για την οποία ψήφισε ο λαός στις τελευταίες εκλογές.

Προέτρεψαν την ηγεσία του κόμματος να επικεντρωθεί στη «θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης στην οικονομική πολιτική και τη στρατηγική», την οποία, όπως ανέφεραν, χρειάζονται οι εργαζόμενοι, αντί για τις «προσωπικότητες και το πολιτικό δράμα που εκτυλίσσεται» στο Γουέστμινστερ.

Ο Στάρμερ ήταν όλο και πιο σίγουρος ότι είχε αποτρέψει την άμεση απειλή για τη θέση του την Τρίτη, αφού η πρόκληση από τον Γουές Στρίτινγκ δεν υλοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι αρκετοί σύμμαχοι του υπουργού Υγείας παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση.