Βρετανία: Παραιτήθηκαν τρεις υπουργοί, ενώ ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις να αποχωρήσει

Οι Τζες Φίλιπς, Μιάτα Φανμπουλέχ και Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς παραιτήθηκαν με τις μεγάλες εκλογικές ήττες των Εργατικών και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Επίσης, με περισσότερους από 80 βουλευτές των Εργατικών να ζητούν την αποχώρηση του Στάρμερ, η πολιτική ισχύς του πρωθυπουργού φαινόταν να αποδυναμώνεται ραγδαία.

Ο Ντάρεν Τζόουνς, επικεφαλής γραμματέας του πρωθυπουργού, δήλωσε: «Ακούει τους συναδέλφους του και συνομιλεί μαζί τους. Δεν μπορώ να προκαταλάβω οποιαδήποτε απόφαση ενδέχεται να λάβει».

Οι αποδόσεις των 30ετών βρετανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,13 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 5,80%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1998, καθώς εντείνονταν οι πιέσεις μετά την πανωλεθρία των τοπικών εκλογών για τους Εργατικούς.

Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,6% έναντι του δολαρίου, φθάνοντας στο 1,353 δολάριο.

Ο Στάρμερ προήδρευσε της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στη Ντάουνινγκ Στριτ γνωρίζοντας ότι ορισμένοι από τους υπουργούς γύρω από το τραπέζι επιθυμούν να παρουσιάσει σχέδιο αποχώρησής του.

Η Ιβέτ Κούπερ, υπουργός Εξωτερικών, και η Σαμπάνα Μαχμούντ, υπουργός Εσωτερικών, έχουν καλέσει τον Στάρμερ να παρουσιάσει σχέδιο για ομαλή μετάβαση σε νέο πρωθυπουργό.

Τη Δευτέρα το βράδυ, σύμμαχοί του δήλωναν ότι είναι αποφασισμένος να «παλέψει», ωστόσο το σχόλιο του Τζόουνς στο Times Radio έδειξε ότι υπάρχουν αμφιβολίες ακόμη και σε ανώτατο επίπεδο για το κατά πόσο μπορεί να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Γουές Στρίτινγκ, υπουργός Υγείας, φέρεται να ενδιαφέρεται για την πρωθυπουργία, αλλά έχει υποσχεθεί στον Στάρμερ ότι δεν θα ηγηθεί εσωκομματικής αμφισβήτησης.

Ωστόσο, η απώλεια στήριξης από μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και από τμήματα του υπουργικού συμβουλίου ενδέχεται να αποδειχθεί αρκετή ώστε να εξαναγκαστεί σε παραίτηση.

Ο Πατ ΜακΦάντεν, υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, και ο Στιβ Ριντ, υπουργός Κοινοτήτων, στηρίζουν τον Στάρμερ να παραμείνει, αν και ορισμένα κορυφαία στελέχη, κυρίως η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, διατηρούν ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Εργατικών την περασμένη εβδομάδα.

Επενδυτές εκτιμούν ότι ορισμένες πιέσεις από την ήπια αριστερή πτέρυγα των Εργατικών έχουν ενισχύσει την αναταραχή στις αγορές, μεταξύ άλλων και οι απαιτήσεις της ομάδας Tribune για αλλαγές στους στόχους του βρετανικού χρέους.

