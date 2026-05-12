Σε υψηλά δεκαετιών εκτόξευσε το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου η πολιτική αβεβαιότητα

Snapshot Το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου ανέβηκε σε υψηλά επίπεδα δεκαετιών, με το 30ετές ομόλογο να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5,14%, το υψηλότερο από το 2008, αντανακλώντας ανησυχίες για πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια.

Η Βρετανία δανείζεται με σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με χώρες της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, όπου το 10ετές ομόλογο κινείται κάτω από 3,8%.

Η πολιτική κρίση εντείνεται λόγω εξεγέρσεων εντός των Εργατικών και παραιτήσεων κυβερνητικών μελών, παρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι δεν θα παραιτηθεί.

Οι αγορές εκφράζουν ανησυχίες για την πιθανή ενίσχυση της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών και την επίδρασή της στη δημοσιονομική πειθαρχία της κυβέρνησης.

Το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε σήμερα υψηλό πολλών δεκαετιών, εξαιτίας των έντονων ανησυχιών για τη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως δέχεται ισχυρές πιέσεις, την ώρα που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προσπαθεί να ελέγξει την εσωκομματική αμφισβήτηση από βουλευτές των Εργατικών και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου.

Η παραπάνω αβεβαιότητα αποτυπώνεται καθαρά στις αγορές. Το πρωί η απόδοση του δεκαετούς βρετανικού ομολόγου έφτασε στο 5,14% και μέχρι το μεσημέρι παρέμενε πάνω από το 5,1%. Αυτό συνέβη παρά τη σαφή διαμήνυση του Στάρμερ στους υπουργούς του ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, μια κίνηση με την οποία ουσιαστικά προκάλεσε τους εσωκομματικούς του επικριτές να εκκινήσουν τις επίσημες διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόδοση είναι η χειρότερη για τον δεκαετή τίτλο από το 2008. Τα σημερινά ποσοστά ξεπερνούν τόσο εκείνα που καταγράφηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, όσο και τα αντίστοιχα του 2022, όταν η Λιζ Τρας είχε εξαγγείλει τον περιβόητο έκτακτο προϋπολογισμό που έφερε την κατάρρευση της κυβέρνησής της. Ως αποτέλεσμα, η Βρετανία δανείζεται πλέον με πολύ υψηλότερα επιτόκια συγκριτικά με τις χώρες της ευρωζώνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ελληνικό δεκαετές ομόλογο που κινείται κάτω από το 3,8%.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα στο τριανταετές ομόλογο, το οποίο επηρεάζεται αμεσότερα από τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές. Η απόδοσή του υπερέβη το 5,8% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, με οριακή μόνο πτώση κατά τις μεσημεριανές συναλλαγές. Η συγκεκριμένη άνοδος αποτελεί ακόμα μια υπενθύμιση των κινδύνων που γεννά η πολιτική αστάθεια, ιδίως τώρα που οι ευρωπαϊκές οικονομίες πιέζονται από την ενεργειακή κρίση λόγω των συγκρούσεων στον Κόλπο.

Η ρίζα της εσωκομματικής κρίσης

Ο Κιρ Στάρμερ αποτελεί τον πέμπτο κατά σειρά πρωθυπουργό της Βρετανίας μέσα σε μόλις επτά χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει την παρατεταμένη ρευστότητα σε μια από τις παλαιότερες δημοκρατίες του κόσμου. Ο νέος κύκλος εσωστρέφειας ξεκίνησε μετά τη χαμηλή εκλογική πτήση των Εργατικών στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Παρότι το περιβάλλον του πρωθυπουργού αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ήδη δύο κυβερνητικά στελέχη έχουν αποχωρήσει και περίπου ογδόντα βουλευτές του κόμματος ζητούν την αντικατάστασή του.

Πέρα από το πολιτικό αδιέξοδο, οι αγορές σταθμίζουν τους κινδύνους για την επόμενη ημέρα της βρετανικής οικονομίας. Μια ενδεχόμενη πτώση του Στάρμερ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες στους επενδυτές σχετικά με την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στο άμεσο μέλλον.

