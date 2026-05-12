Μήνυμα Στάρμερ στους «αντάρτες» των Εργατικών: «Δεν παραιτούμαι, θα συνεχίσω να κυβερνάω τη χώρα»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι κανείς δεν έχει κινήσει επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του και ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί , παρά το γεγονός ότι μεγαλώνει το κίνημα αμφισβήτησης εναντίον του.

«Όπως είπα χθες, αναλαμβάνω την ευθύνη για τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών και αναλαμβάνω την ευθύνη για την υλοποίηση της αλλαγής που υποσχεθήκαμε. Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και για τις οικογένειες.

Το Εργατικό Κόμμα έχει μια διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο» είπε.

Για να αλλάξει ο πρωθυπουργός σημειωτέον, ένας βουλευτής πρέπει να ειδοποιήσει το διοικητικό όργανο του κόμματος, την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή, ότι επιθυμεί να υποβάλει αμφισβήτηση, μετά την οποία μπορεί ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος βουλευτής, να αρχίσει να συγκεντρώνει επίσημη υποστήριξη για την απομάκρυνση του ηγέτη.

Σε εκείνο το σημείο, θα χρειαζόταν το 20% των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους για την ηγεσία για να διεξαχθεί μια αναμέτρηση . Μέχρι στιγμής 78 βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια την παραίτηση του Στάρμερ, χωρίς να ενεργοποιήσουν όμως κανέναν επίσημο μηχανισμό εντός του κόμματος.

Στενοί συνεργάτες του Στάρμερ του δείχνουν πλέον την πόρτα της εξόδου, μετά τις ιστορικές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Η Μιάτα Φανμπουλέχ υφυπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε η πρώτη υπουργός της κυβέρνησης που παραιτήθηκε, καλώντας τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Σε επιστολή της προς τον Στάρμερ αναφέρει: «Δεν έχουμε ενεργήσει με το όραμα, τον ρυθμό και τη φιλοδοξία που απαιτεί από εμάς η εντολή που δεχθήκαμε για αλλαγή. Ούτε έχουμε κυβερνήσει ως Εργατικό Κόμμα με σαφήνεια ως προς τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και οι άνθρωποι ζητούν την κλίμακα της αλλαγής που απαιτείται για αυτό. Το κοινό δεν πιστεύει ότι μπορείτε να ηγηθείτε αυτής της αλλαγής - ούτε κι εγώ. Σας προτρέπω, επομένως, να κάνετε το σωστό για τη χώρα και το Κόμμα και να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για μια ομαλή μετάβαση, ώστε μια νέα ομάδα να μπορέσει να φέρει την αλλαγή που υποσχεθήκαμε στη χώρα».

Ο στενός συνεργάτης του Στάρμερ, Ντάρεν Τζόουνς αρνήθηκε νωρίτερα να επιβεβαιώσει αν θα ηγηθεί του Εργατικού κόμματος στις επόμενες εκλογές, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να προδικάσει καμία απόφαση του πρωθυπουργού, δήλωση που ερμηνεύτηκε ως σαφής ένδειξη ότι πλησιάζει το τέλος της εποχής Στάρμερ. «Δεν θα προλάβει καμία απόφαση» είπε, όταν ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός θα ηγηθεί του Εργατικού κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Ανώτατοι υπουργοί, ανάμεσά τους και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, φέρεται να έχουν διαμηνύσει στον Στάρμερ ότι η παραμονή του στην εξουσία χωρίς συγκεκριμένο ορίζοντα αποχώρησης είναι πλέον μη βιώσιμη.

Το σκηνικό της εσωκομματικής σύγκρουσης περιπλέκεται από τον ανταγωνισμό των διαφορετικών τάσεων στους κόλπους των Εργατικών. Από τη μία πλευρά, οι «Μπλερικοί» φαίνεται να προκρίνουν τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ ως τον ιδανικό διάδοχο, με πολλούς να εκτιμούν ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για το «θανατηφόρο πλήγμα» που θα επιταχύνει τις εξελίξεις. Από την άλλη, η αριστερή πτέρυγα του κόμματος παρακολουθεί με καχυποψία, φοβούμενη μια πλήρη επικράτηση των κεντρώων, και αναζητά τρόπους να καθυστερήσει τη διαδικασία, ποντάροντας σε μια μελλοντική επιστροφή του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η πολιτική αβεβαιότητα μεταφέρθηκε και στις αγορές. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου άνοιξε με αρνητικό πρόσημο. Ο δείκτης μετοχών blue-chip FTSE 100 υποχώρησε έως και 1,1% στην έναρξη των συναλλαγών, σημειώνοντας πτώση 117 μονάδων στις 10.152 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδό του από το τέλος Μαρτίου. Η λίρα υποχώρησε επίσης έναντι του δολαρίου, κατά μισό σεντ στα 1,3560 δολάρια. Η στερλίνα «δέχεται πιέσεις από την πολιτική αβεβαιότητα, καθώς ο Στάρμερ αντιμετωπίζει πιέσεις να παραιτηθεί», τόνισε ο αναλυτής της IG, Τόνι Σικάμορ .

Τα βρετανικά κρατικά ομόλογα δέχθηκαν νέο ισχυρό κύμα πιέσεων, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης Στάρμερ ενέτειναν τους φόβους για τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας. Η απόδοση του 30ετούς βρετανικού κρατικού ομολόγου (gilts), το οποίο είναι κατά κανόνα πιο ευαίσθητο σε πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους, αυξήθηκε σχεδόν κατά 12 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,7%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών που είχε καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια αλλαγή πρωθυπουργού θα μπορούσε να φέρει στην εξουσία έναν πιο αριστερό υποψήφιο, του οποίου τα δημοσιονομικά σχέδια θα απαιτούσαν υψηλότερο δανεισμό