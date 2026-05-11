Times: Πιέσεις προς τον Στάρμερ να παραιτηθεί - Κρίσιμο το αυριανό υπουργικό συμβούλιο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχεται πιέσεις και από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής να παραιτηθεί, μετά τη διατύπωση αντίστοιχου αιτήματος από 70 βουλευτές των Εργατικών 

Δημήτρης Μάνωλης

Times: Πιέσεις προς τον Στάρμερ να παραιτηθεί - Κρίσιμο το αυριανό υπουργικό συμβούλιο
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δέχεται πιέσεις από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Οι πληροφορίες αυτές έγιναν γνωστές μετά την έκκληση που απηύθυναν περισσότεροι από 70 βουλευτές των Εργατικών να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των βρετανικών Times, η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood ήταν μεταξύ τουλάχιστον τριών υπουργών του υπουργικού συμβουλίου που φέρονται να εισηγήθηκαν στον Στάρμερ να επανεξετάσει τη θέση του.

Το ρεπορτάζ επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι σχετικές συζητήσεις πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για πιθανό χρονοδιάγραμμα ή για τη στάση του ίδιου του πρωθυπουργού.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη αναμένεται να διατυπωθούν ανοιχτά παραινέσεις προς τον Βρετανό πρωθυπουργό να αποχωρήσει, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες πως η παραμονή του στην ηγεσία θεωρείται πλέον πολιτικά μη βιώσιμη.

Η Σάρα Χολ, βουλευτής του Γουόρινγκτον Σάουθ, δήλωσε ότι η παραίτηση του Στάρμερ είναι «η μόνη βιώσιμη επιλογή».

«Δεν ήταν μια απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία», είπε, αλλά οι ψηφοφόροι «έστειλαν ένα σαφές μήνυμα» στις τοπικές εκλογές.

«Οι κάτοικοι του Γουόρινγκτον Σάουθ και ολόκληρης της χώρας θέλουν να δουν μια κυβέρνηση με σκοπό, πεποίθηση και το θάρρος να αλλάξει πορεία», είπε.

«Γι' αυτό, για το καλό των ψηφοφόρων μου και της χώρας, καλώ τον πρωθυπουργό να καθορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του, με μια ομαλή μετάβαση της ηγεσίας να πραγματοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο».

Η Γιουάν Γιανγκ, βουλευτής των Εργατικών στο Earley & Woodley, κάλεσε τον Στάρμερ να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Η Γιανγκ, η οποία εξελέγη στις γενικές εκλογές του 2024, έγραψε στο X ότι «η τρέχουσα πολιτική μας κατεύθυνση» δεν ήταν βιώσιμη και ήθελε να δει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη και ένα «φωτεινότερο όραμα».

«Όταν το κοπάδι κινείται, κινείται». Αυτό είπε ο Μπόρις Τζόνσον τον Ιούλιο του 2022, καθώς αναλογιζόταν την ασταμάτητη ορμή των βουλευτών των Συντηρητικών που ξεπέρασαν τα όρια και τερμάτισαν την πρωθυπουργία του, γράφει ο Στίβεν Σουίνφορντ. «Ως πολιτικός συντάκτης στους Times, κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά ταραγμένης περιόδου για τη βρετανική πολιτική, έχω δει διαδοχικούς πρωθυπουργούς των Συντηρητικών να έρχονται και να παρέρχονται. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών ήταν εντυπωσιακά οικεία» σημειώνει.

Η Μπέκι Κούπερ, βουλευτής του Γουόρθινγκ Γουέστ, δήλωσε ότι η ομιλία του Στάρμερ σήμερα το πρωί δεν «καθησύχασε τις ανησυχίες» που εξέφρασαν οι ψηφοφόροι της. «Καλώ, επομένως, να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια ομαλή μετάβαση σε μια νέα ηγετική ομάδα, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους», είπε. Αυτό θα του επιτρέψει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη «διεθνή κρίση».

Ένας Σκωτσέζος βουλευτής κάλεσε τον Στάρμερ να παραιτηθεί, αφού είδε τις τοπικές κοινότητες «να στρέφονται εναντίον του Εργατικού Κόμματος σε τόσους αριθμούς».

Η Maureen Burke, βουλευτής των Εργατικών για τη Βορειοανατολική Γλασκώβη, δήλωσε στο X: «Παρά τις δύο δεκαετίες αποτυχίας του SNP, ο κόσμος δίσταζε να ακούσει τους Εργατικούς και μου είπε ότι δεν μπορούσαν, καλή τη πίστει, να ψηφίσουν τους Εργατικούς όσο ο Keir Starmer είναι πρωθυπουργός».

Είπε ότι ο Στάρμερ ήταν ένας «εξαιρετικός ηγέτης στην παγκόσμια σκηνή» και ότι «το κόμμα μας οφείλει ευγνωμοσύνη στον Κιρ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο μικρός λυράρης που συγκίνησε με το τραγούδι που έπαιξε

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Το βίντεο «ειρηνικής συνύπαρξης» της Κίνας πριν από την επίσκεψη Τραμπ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν κρυφές επιθέσεις στο Ιράν

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Times: Πιέσεις προς τον Στάρμερ να παραιτηθεί - Κρίσιμο το αυριανό υπουργικό συμβούλιο

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασήμι: Η τιμή του εκτοξεύεται – Επιστρέφουν τα ιστορικά υψηλά; - «Παγιδευμένος» ο χρυσός

23:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Αυστηρό πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο σεφ με τα 18 αστέρια Michelin: Ο «διανοούμενος της κουζίνας» - Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αμάξι, «πέταξε» και προσγειώθηκε πάνω σε φανάρι

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση στην κυκλοφορία φορτηγών στη διώρυγα της Κορίνθου από την Τετάρτη

23:24ΚΟΣΜΟΣ

«Βανς ή Ρούμπιο;» Ο Τραμπ σκέφτεται τον διάδοχό του, σύμφωνα με τους New York Times

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Ρωσία χαμένους θησαυρούς των Κοζάκων

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Θετικό το πρώτο τεστ χανταϊού σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Συναντήθηκε με καρκινοπαθείς σε νοσοκομείο του Λονδίνου

23:14LIFESTYLE

That' s amore! O Mελ Γκίμπσον με Ιταλίδα ηθοποιό σε τρυφερές στιγμές στη Ρώμη

23:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών

23:10ΥΓΕΙΑ

Ανακάλυψη επιστημόνων: Αυτή η τροφή μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεαροί χάρισαν στέγη και ελπίδα σε έναν άστεγο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Όποιος σκοτώσει τον Κιμ θα προκαλέσει πυρηνικό χτύπημα -Η απειλή αφορά και την Ευρώπη

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Μέχρι πότε πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τον καθαρισμό - Τα πρόστιμα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ένας 12χρονος και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο ΙΧ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ