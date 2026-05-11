Times: Πιέσεις προς τον Στάρμερ να παραιτηθεί - Κρίσιμο το αυριανό υπουργικό συμβούλιο

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δέχεται πιέσεις από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Οι πληροφορίες αυτές έγιναν γνωστές μετά την έκκληση που απηύθυναν περισσότεροι από 70 βουλευτές των Εργατικών να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των βρετανικών Times, η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood ήταν μεταξύ τουλάχιστον τριών υπουργών του υπουργικού συμβουλίου που φέρονται να εισηγήθηκαν στον Στάρμερ να επανεξετάσει τη θέση του.

Το ρεπορτάζ επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι σχετικές συζητήσεις πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για πιθανό χρονοδιάγραμμα ή για τη στάση του ίδιου του πρωθυπουργού.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη αναμένεται να διατυπωθούν ανοιχτά παραινέσεις προς τον Βρετανό πρωθυπουργό να αποχωρήσει, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες πως η παραμονή του στην ηγεσία θεωρείται πλέον πολιτικά μη βιώσιμη. Η Σάρα Χολ, βουλευτής του Γουόρινγκτον Σάουθ, δήλωσε ότι η παραίτηση του Στάρμερ είναι «η μόνη βιώσιμη επιλογή».



«Δεν ήταν μια απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία», είπε, αλλά οι ψηφοφόροι «έστειλαν ένα σαφές μήνυμα» στις τοπικές εκλογές. «Οι κάτοικοι του Γουόρινγκτον Σάουθ και ολόκληρης της χώρας θέλουν να δουν μια κυβέρνηση με σκοπό, πεποίθηση και το θάρρος να αλλάξει πορεία», είπε. «Γι' αυτό, για το καλό των ψηφοφόρων μου και της χώρας, καλώ τον πρωθυπουργό να καθορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του, με μια ομαλή μετάβαση της ηγεσίας να πραγματοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο». Η Γιουάν Γιανγκ, βουλευτής των Εργατικών στο Earley & Woodley, κάλεσε τον Στάρμερ να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.



Η Γιανγκ, η οποία εξελέγη στις γενικές εκλογές του 2024, έγραψε στο X ότι «η τρέχουσα πολιτική μας κατεύθυνση» δεν ήταν βιώσιμη και ήθελε να δει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη και ένα «φωτεινότερο όραμα». «Όταν το κοπάδι κινείται, κινείται». Αυτό είπε ο Μπόρις Τζόνσον τον Ιούλιο του 2022, καθώς αναλογιζόταν την ασταμάτητη ορμή των βουλευτών των Συντηρητικών που ξεπέρασαν τα όρια και τερμάτισαν την πρωθυπουργία του, γράφει ο Στίβεν Σουίνφορντ. «Ως πολιτικός συντάκτης στους Times, κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά ταραγμένης περιόδου για τη βρετανική πολιτική, έχω δει διαδοχικούς πρωθυπουργούς των Συντηρητικών να έρχονται και να παρέρχονται. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών ήταν εντυπωσιακά οικεία» σημειώνει. Η Μπέκι Κούπερ, βουλευτής του Γουόρθινγκ Γουέστ, δήλωσε ότι η ομιλία του Στάρμερ σήμερα το πρωί δεν «καθησύχασε τις ανησυχίες» που εξέφρασαν οι ψηφοφόροι της. «Καλώ, επομένως, να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια ομαλή μετάβαση σε μια νέα ηγετική ομάδα, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους», είπε. Αυτό θα του επιτρέψει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη «διεθνή κρίση». Ένας Σκωτσέζος βουλευτής κάλεσε τον Στάρμερ να παραιτηθεί, αφού είδε τις τοπικές κοινότητες «να στρέφονται εναντίον του Εργατικού Κόμματος σε τόσους αριθμούς». Η Maureen Burke, βουλευτής των Εργατικών για τη Βορειοανατολική Γλασκώβη, δήλωσε στο X: «Παρά τις δύο δεκαετίες αποτυχίας του SNP, ο κόσμος δίσταζε να ακούσει τους Εργατικούς και μου είπε ότι δεν μπορούσαν, καλή τη πίστει, να ψηφίσουν τους Εργατικούς όσο ο Keir Starmer είναι πρωθυπουργός». Είπε ότι ο Στάρμερ ήταν ένας «εξαιρετικός ηγέτης στην παγκόσμια σκηνή» και ότι «το κόμμα μας οφείλει ευγνωμοσύνη στον Κιρ».

