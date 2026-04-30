Βρετανία: Αποδοκιμασίες κατά Στάρμερ όταν επισκέφθηκε το σημείο της επίθεσης εναντίον Εβραίων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποδοκιμάστηκε σήμερα κατά την επίσκεψή του στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν στο βόρειο Λονδίνο, όπου χθες Τετάρτη σημειώθηκε άλλη μια επίθεση εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

?? UK PM Starmer was met with boos and angry shouts as he visited the scene of yesterday's Golders Green stabbing attack.



2 Jewish men were stabbed in the north London neighborhood, one outside a synagogue and one outside a nearby shop.

Χθες δύο Εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν, ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό». Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από μια σειρά περιστατικών αντισημιτικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ίδια συνοικία της βρετανικής πρωτεύουσας όπου ζει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις μιας υπηρεσίας ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας και κάποιοι φώναζαν «Ο Στάρμερ είναι δειλός» και ο «Κιρ Στάρμερ κάνει κακό στους Εβραίους») καθώς αποδοκίμαζαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα κι ενώ ο πρωθυπουργός αποχωρούσε.

Ο Στάρμερ δεν έκανε καμία δήλωση από το σημείο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Διαβάστε επίσης