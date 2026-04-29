Συναγερμός στο Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν στο βόρειο Λονδίνο, μια περιοχή όπου ζει μεγάλος αριθμός εβραϊκού πληθυσμού της Βρετανίας.

Η επίθεση προκάλεσε τουλάχιστον δύο τραυματίες προτού ο άνδρας συλληφθεί από μέλη του Shomrim, του εθελοντικού εβραϊκού φιλανθρωπικού οργανισμού που διεξάγει περιπολίες πολιτικής ασφάλειας στην περιοχή, σύμφωνα με το φιλανθρωπικό ίδρυμα. «Ένας άνδρας εθεάθη να τρέχει κατά μήκος της οδού Γκόλντερς Γκριν οπλισμένος με μαχαίρι και να προσπαθεί να μαχαιρώσει Εβραίους πολίτες.

Η Shomrim αντέδρασε αμέσως και συνέλαβε τον ύποπτο», ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Η αστυνομία εφτασε στην περιοχή και χρησιμοποίησε τέιζερ».

Horrifying. Two Orthodox Jews were stabbed in London in a Jewish neighborhood outside a synagogue, according to reports.



Το φιλανθρωπικό ίδρυμα σημείωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη και τα δύο άτομα που δέχθηκαν επίθεση νοσηλεύονται από το Hatzola, ένα άλλο ιατρικό φιλανθρωπικό ίδρυμα στην περιοχή. Το Hatzola είχε γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης τον περασμένο μήνα στην ίδια γειτονιά, η οποία προκάλεσε ζημιές περίπου 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Community Security Trust, ένα βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα που παρακολουθεί τον αντισημιτισμό και συντονίζει τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα, επιβεβαίωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X ότι σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν, αλλά δεν ανέφερε τον αριθμό των τραυματιών.