Τζέιμς Δαλαμάγκας: Σήμερα η απολογία του - Το προσεχές διάστημα η απόφαση για την έκδοσή του

Snapshot Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας απολογείται σήμερα για οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση, ενώ εκκρεμεί η απόφαση έκδοσής του στην Αυστραλία για ανθρωποκτονία.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο 86χρονος πατέρας του για υπόθαλψη εγκληματία και η 47χρονη σύντροφός του.

Ο Δαλαμάγκας καταζητείτο επί 27 χρόνια για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ και συνελήφθη σε απομονωμένο σπίτι κοντά στο Αίγιο.

Η κόρη του δολοφονημένου Τιμ Βουκελάτου αναζητά απαντήσεις για τη δολοφονία του πατέρα της, στην οποία ο Δαλαμάγκας θεωρείται ύποπτος χωρίς να έχει κατηγορηθεί επισήμως.

Η απόφαση για την έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία θα ληφθεί σύντομα και αν εγκριθεί, μπορεί να μεταφερθεί άμεσα εκεί για δίκη. Snapshot powered by AI

Σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, προκειμένου να απολογηθεί για τα πλημμελήματα που τον βαραίνουν, εκείνα της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και η απόφαση έκδοσής του στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Κατηγορούμενος είναι επίσης ο 86χρονος πατέρας του, για υπόθαλψη εγκληματία, που όλα αυτά τα χρόνια δήλωνε άγνοια αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ζούσε μαζί του σε σπίτι στο Αίγιο. Επιπλέον, δικάζεται και η 47χρονη σύντροφος του Δαλαμάγκα, η οποία ισχυρίζεται πως δεν είχε ιδέα ότι ο 56χρονος είναι καταζητούμενος της Interpol.

«Εσύ το έκανες;» - Η «κραυγή» της κόρης του Τιμ Βουκελάτου

Interpol και αυστραλιανή αστυνομία τον έψαχναν για 27 ολόκληρα χρόνια, δίνοντας την αμοιβή των 200.000 ευρώ για όποιον γνώριζε κάτι και τελικά συνελήφθη στην Ελλάδα, σε ένα χωριό κοντά στο Αίγιο, σε απομονωμένο οίκημα που είχε μετατρέψει σε φρούριο.

Ο Έλληνας ομογενής Τζέιμς Δαλαμάγκας, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και δολοφόνησε άλλον Έλληνα στο Σίδνεϊ, τον Τζορτζ Γιαννόπουλο, πριν από 27 χρόνια, συνελήφθη τελικά από την ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Κυριακής, με τη σύλληψή του να γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα αυστραλιανά ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η Βασιλική Βουκελάτου, η κόρη του επίσης δολοφονημένου Τιμ Βουκελάτου παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με το αν ο Δαλαμάγκας συνδέεται με τη δολοφονία του πατέρα της.

«Ποιος το έκανε;»

Μιλώντας στο «Live News» αποκαλύπτει τι θα έλεγε στον 56χρονο φυγά αν τον είχε μπροστά της, λέγοντας: «Θα τον ρώταγα ‘εσύ το ‘κανες, ποιος το ‘κανε, τι έγινε, γιατί έγινε;’».

Ο πατέρας της πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο αυτοκίνητό του το 1997. Ύποπτος για τη δολοφονία του θεωρήθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες. «Εγώ ήμουν 9 χρόνων. Σαν παιδί που ήμουνα πολύ πονεμένη, να μην έχω τον πατέρα μου όλα τα χρόνια που τον χρειαζόμουνα. Όλοι να με κοιτάνε, να μιλάνε, να λένε, ο καθένας είχε κάτι να πει».

29 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του πατέρα της ακόμα δεν έχει μάθει τον δολοφόνο. Ο Δαλαμάγκας ήταν ανάμεσα στους βασικούς ύποπτους, χωρίς ωστόσο να έχει εξιχνιαστεί ακόμη η υπόθεση.

«Όταν έγινα λίγο πιο μεγάλη, ρώταγα, όλοι λέγανε ‘είχε… κάτι με αυτόν τον Δαλαμάγκα. Αυτός το ‘κανε; Αυτός έβαλε κάποιον να το κάνει; Κάτι έχει γίνει’. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να βρεθούνε, πρέπει να μιλήσει, πρέπει να πει κάτι», συνέχισε η Βασιλική Βουκελάτου.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του πατέρα της, στον Δαλαμάγκα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου, δύο χρόνια μετά, το 1999, με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ. Ο Έλληνας ομογενής και πατέρας δύο παιδιών μπήκε στη μέση για να χωρίσει έναν καυγά και βρέθηκε μαχαιρωμένος στον λαιμό και το στομάχι μέσα στην κουζίνα του μαγαζιού.

Όταν ρωτήθηκε για τις δύο άγριες δολοφονίες που συγκλόνισαν την ομογένεια της Αυστραλίας, ο Δαλαμάγκας αντί να απαντήσει άρχισε να μιλάει για τον αδερφό του. Οι οικογένειες των θυμάτων τόσο του Γιαννόπουλου όσο και του Βουκελάτου ζητούν την έκδοσή του στην Αυστραλία για να μπορέσει να δικαστεί για τις δολοφονίες των ανθρώπων τους.

Η απόφαση για την έκδοσή του ή μη θα ληφθεί το προσεχές διάστημα. Αν εγκριθεί από τον Έλληνα εισαγγελέα, ο Δαλαμάγκας θα μπορούσε να συνοδευτεί κατευθείαν στο αεροδρόμιο από αστυνομικούς της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας και να επιβιβαστεί στην επόμενη πτήση επιστροφής.

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