Tζέιμς Δαλαμάγκας: Στο δικαστήριο για πλαστοπροσωπία και βαλλίστρα - Αυστραλιανά κανάλια στο Αίγιο

Snapshot Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δικάζεται στο Αίγιο για πλαστοπροσωπία και κατοχή βαλλίστρας.

Κατηγορείται για χρήση πλαστής ταυτότητας με το όνομα Αντώνης Τζήμας.

Στο δικαστήριο παραπέμπονται επίσης ο πατέρας και η σύντροφός του για ψευδή κατάθεση.

Αρνείται τις κατηγορίες και ζητεί να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, επικαλούμενος νομική μεταχείριση ως Έλληνας πολίτης.

Το ενδιαφέρον για την υπόθεση καλύπτεται από τουλάχιστον δύο αυστραλιανά τηλεοπτικά κανάλια. Snapshot powered by AI

Στο δικαστήριο του Αιγίου βρίσκεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος διώκεται για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Αυστραλών που έχουν στείλει δημοσιογράφους να καλύψουν το ρεπορτάζ.

Ο Έλληνας ομογενής, κατά τη σύλληψή του το περασμένο Σάββατο στο Αίγιο, ελέγχθηκε για στοιχεία ταυτότητας, έλεγχος ο οποίος οδήγησε σε πλαστοπροσωπία και γι αυτό διώκεται, καθώς είχε στην κατοχή του ταυτότητα που έφερε το ονοματεπώνυμο Αντώνης Τζήμας.

Επίσης δικάζεται για τόξο τύπου βαλλίστρα που βρέθηκε στην κατοχή του. Μαζί του δικάζονται στο Αυτόφωρο και ο υπερήλικας πατέρας του, αλλά και η 46χρονη σύντροφός του, για ψευδή κατάθεση για τα πραγματικά στοιχεία του.

Αυστραλιανά μέσα έχουν έρθει στην Ελλάδα για το ρεπορτάζ

Ο Δαλαμάγκας ζητεί να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία έτερου ομογενούς. Ο 56χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται από τις αυστραλιανές Αρχές, ενώ παράλληλα η υπεράσπισή του, ζητεί να έχει τη νομική μεταχείριση του Έλληνα πολίτη.

Για το σύστημα της Αυστραλίας δεν έχει παραγραφεί το έγκλημα κι ως εκ τούτου, οι αυστραλιανές Αρχές ζητούν να εκδοθεί για να δικαστεί για ανθρωποκτονία, που τελέστηκε πριν από 27 χρόνια.

Το ενδιαφέρον των Αυστραλών είναι μεγάλο, καθώς ο Δαλαμάγκας είναι επικηρυγμένος και καταζητείται εδώ και 27 χρόνια για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου τον Απρίλιο του 1997.

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