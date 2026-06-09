Συγκλονίζει η μητέρα του Δαλαμάγκα: «Έχω ζήσει απόπειρες δολοφονίας, έχασα και τον γιο μου το 1998»

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις της μητέρας του Τζέιμς Δαλαμάγκα, η οποία περιγράφει τη στιγμή που είδε τον γιο της με χειροπέδες, ενώ παράλληλα αναφέρεται σε μια σειρά δραματικών γεγονότων που, όπως υποστηρίζει, έχουν σημαδέψει την οικογένειά της, με κορυφαίο τον θάνατο του άλλου της γιου, Παναγιώτη, το 1998

Συγκλονίζει η μητέρα του Δαλαμάγκα: «Έχω ζήσει απόπειρες δολοφονίας, έχασα και τον γιο μου το 1998»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα περιέγραψε τη στιγμή που είδε τον γιο της με χειροπέδες και αναφέρθηκε σε τραγικά γεγονότα που έχουν στιγματίσει την οικογένειά της.
  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από την Interpol, έχει υποστεί τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας, ενώ και η μητέρα του ισχυρίζεται ότι έχει δεχθεί επίθεση.
  • Η μητέρα υποστήριξε ότι ο γιος της ενήργησε σε κατάσταση άμυνας στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου, τον οποίο κατηγορείται ότι σκότωσε.
  • Ο συνήγορος του Τζέιμς Δαλαμάγκα δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και επιθυμεί να δικαστεί στην Ελλάδα.
  • Η οικογένεια της 46χρονης συντρόφου του Τζέιμς Δαλαμάγκα ανησυχεί έντονα για την κατάστασή της, παρά το βαθύ προσωπικό δέσιμο τους.
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Η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα, εμφανώς φορτισμένη, περιέγραψε τη στιγμή που είδε τον γιο της με χειροπέδες, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και σε μια σειρά τραγικών γεγονότων που, όπως είπε, έχουν στιγματίσει την οικογένειά της. Μεταξύ αυτών, στάθηκε στον θάνατο του άλλου της γιου, Παναγιώτη, το 1998, τον οποίο χαρακτήρισε ως το πιο οδυνηρό πλήγμα της ζωής της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο καταζητούμενος από την Interpol γιος της έχει γίνει στόχος πολλαπλών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του, ενώ ισχυρίστηκε πως και η ίδια έχει δεχθεί αντίστοιχη επίθεση. Παράλληλα, αναφερόμενη στη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, για την οποία κατηγορείται ο γιος της, άφησε να εννοηθεί πως ο τελευταίος ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας ότι το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα και να είχε στοχοποιήσει την οικογένειά της.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες τον χαμό του 23χρονου Παναγιώτη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια βίαιη και αδικαιολόγητη επίθεση μέσα σε χώρο καζίνο, απορρίπτοντας τις επίσημες εκδοχές του θανάτου του και επιμένοντας ότι της έχουν μεταφέρει μαρτυρίες που δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

«Μάθαμε ότι ήταν ένας κακοποιός σε εγκληματική οργάνωση και τον είχαν πληρώσει να μου σκοτώσει το παιδί για να σταματήσει να πολεμάει για τη δικαιοσύνη για τον Παναγιώτη μου, τον αδερφό του. Αυτό το βράδυ ήταν πολύ τυχερός. Είχε Άγιο. O Γιαννόπουλος τον έβαλε μέσα στην κουζίνα, που έγραφαν ότι ήταν ένας γίγαντας και τον έβαλε. Χωρισμένος, πόσες φορές είχε μπει στις φυλακές. Ο κουμπάρος μου έμενε απέναντι από το σπίτι και μας είπε ότι αυτός έμπαινε και έβγαινε στις φυλακές» ανέφερε η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα.



Αναφερόμενη στη στιγμή της σύλληψης, είπε ότι επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα για λόγους υγείας και οικογενειακούς, όταν ήρθε αντιμέτωπη με τον γιο της δεμένο με χειροπέδες, γεγονός που την συγκλόνισε. Όπως περιγράφει, εκείνος προσπάθησε να την καθησυχάσει, ενώ η ίδια δηλώνει πως παραμένει σε σοκ από τις εξελίξεις και κάνει λόγο για μια οικογένεια που ζει εδώ και χρόνια υπό καθεστώς φόβου και απειλών.

Όσον αφορά τον γιο της, τον Παναγιώτη ο οποίος έπεσε νεκρός το 1998, η ηλικιωμένη ανέφερε: «Ο γιος μου είχε δουλέψει λίγο καιρό σεκιούριτι. Είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, λογιστικές επιχειρήσεις. Λυπάμαι και αυτή τη μάνα που έχασε το γιο της αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν ένα κακοποιό στοιχείο. Όσες φορές ήμουν στο κοιμητήριο, πέρασαν άνθρωποι και μου είπανε "Το παιδί σου ήταν τυχερό αυτό το βράδυ, ήθελε να τον σκοτώσει". Μου σκότωσαν το παιδί στο καζίνο, χωρίς λόγο μέσα σε κάμερες και μας είπαν ότι πέθανε μόνο του. Τον έπνιξαν με ένα καλώδιο και τον χτύπησαν κλωτσιές στο κεφάλι με σίδερα. Αυτό έγινε το 1998. Ήταν 23 ετών, ήταν φοιτητής, είχε κοπέλα, αρραβωνιαστικιά, να παντρευτεί».

«Τώρα ήρθα στην Ελλάδα, γιατί εγώ έχω το μνήμα του παιδιού μου εκεί και έχω προβλήματα υγείας, έχω το σπίτι μου. Ο γιος μου, δεν ξέρω τι έγινε, χθες ήρθε εδώ και του είχανε χειροπέδες και έπαθα σοκ. Λέω "Τι έπαθες; Τι έγινε;" "Πού είναι ο μπαμπάς;" μου λέει. "Είναι μια διαδικασία, θα τακτοποιηθεί, ηρέμησε". Έζησα 3 απόπειρες δολοφονίας του Τζέιμς μετά τον θάνατο του Παναγιώτη μου. Και εμένα ήρθαν να με σκοτώσουν. Πάλεψα στα δικαστήρια» σημείωσε η ίδια στην κάμερα του Mega.

Παράλληλα, ο συνήγορος του Τζέιμς Δαλαμάγκα υποστήριξε ότι ο πελάτης του επιθυμεί να δικαστεί στην Ελλάδα, αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και δηλώνει πως δεν έχει διαπράξει το αδίκημα που του αποδίδεται, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα να κριθούν από τη δικαιοσύνη.

«Ο ίδιος ισχυρίζεται, χωρίς να έχω κάποιο έγγραφο στα χέρια μου ότι είναι Έλληνας υπήκοος και θέλει να δικαστεί από την Ελλάδα για οποιαδήποτε πράξη αυτή του αποδίδεται. Δεν γνωρίζω με τι διαβατήριο ήρθε στην Ελλάδα. Τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ περιορισμένα. Η Αυστραλία έχει προθεσμία 45 ημερών να στείλει ολόκληρο το φάκελο της δικογραφίας. Έχει γεννηθεί στην Αυστραλία σύμφωνα με τα έγγραφα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε κατά την συνομιλία μας και ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, πως έχει μεγαλώσει και στην Ελλάδα και ότι μετά είχε επιστρέψει στην Αυστραλία. Ο ίδιος, αρνείται ότι έχει τελέσει την ανθρωποκτονία. Μου είπε ότι "δεν το έχω κάνει". Αυτή την στιγμή δεν θα αποφασιστεί αν έχει τελέσει την ανθρωποκτονία αν πρέπει να εκδοθεί προκειμένου να εκδοθεί στην Αυστραλία», ανέφερε στο Mega μεταξύ άλλων ο κ. Νίκος Αποστολόπουλος.

Τέλος, συγγενής της 46χρονης συντρόφου του ανέφερε ότι η οικογένεια της ανησυχεί έντονα για την κατάστασή της, περιγράφοντας μια σχέση που, όπως λέει, έχει εξελιχθεί σε βαθύ προσωπικό δέσιμο, παρά τις εκκρεμότητες και τις δικαστικές εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα ανέφερε στο Mega: «Είναι από Αυστραλία και καμιά φορά αυτά που λέει... Πώς είναι οι αλλοδαποί; Τη θεωρεί γυναίκα του. Αλλά, δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει τίποτα. Κατ΄αρχήν, πού είναι η αδερφή μου; Τι γίνεται Παναγία μου! Έφυγε δύο μέρες για να δει τι γίνεται που ήταν άρρωστος ο πατέρας του. Και τώρα... Ακούω αυτό. Αύριο, κανονικά θα έπρεπε να είναι στη δουλειά της. Και τώρα ακούω ότι είναι σε δικαστήρια, θα τρελαθώ. Το αυτοκίνητο είναι δικό της. Όταν αρρώστησε ο Αντώνης, που ήταν με τον καρκίνο και πέθαινε, και επειδή του συμπαραστάθηκε, της είπε: "Θα σου γράψω το σπίτι γιατί εσύ είσαι η μάνα μου, η γυναίκα μου, η αδερφή μου, η ερωμένη μου". Είχαν γνωριστεί στους Ολυμπιακούς"».

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