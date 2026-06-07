Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο. Ένθετη: Το σπίτι του καταζητούμενου από την Ίντερπολ στην Αιγιάλεια

Snapshot Συνελήφθη στο Αίγιο ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος για δολοφονία που διαπράχθηκε το 1999 στο Σίδνεϊ.

Ο Δαλαμάγκας διέφυγε στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία και ζούσε με πλαστή ταυτότητα σε χωριό της Αιγιάλειας για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η δολοφονία συνέβη έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο στο προάστιο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, με θύμα τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο.

Η σύλληψή του επιτεύχθηκε μετά από πολύχρονη καταδίωξη και αξιοποίηση πληροφοριών από την Ελληνική Αστυνομία και την Interpol.

Ο Δαλαμάγκας κρατείται στο Αίγιο και αναμένεται να εκδοθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί για τη δολοφονία. Snapshot powered by AI

Ένα θρίλερ που απασχολούσε τις διωκτικές αρχές σε Αυστραλία και Ελλάδα και διαρκούσε από το 1999 ολοκληρώθηκε σήμερα στο Αίγιο με τη σύλληψη του 55χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas),

Πρόκειται για έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, o 55χρονος Ελληνοαυστραλός, η μητέρα του οποίου είχε καταγωγή από την Τέμενη Αχαΐας, διέφυγε στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ. Άλλαξε τα στοιχεία ταυτότητάς του και για σχεδόν τρεις δεκαετίες ζούσε ανενόχλητος σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του. Στην τοπική κοινωνία εμφανιζόταν με το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Όπως ανέφεραν γείτονές του στο tempo24.news, διέμενε μόνιμα στην περιοχή, τα τελευταία 18 χρόνια μαζί με την σύζυγό του, έχοντας αγοράσει κατοικία και είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων.

Η δολοφονία έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης

Η υπόθεση ξεκινά στις 25 Απριλίου 1999, έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore), στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Εκείνη τη νύχτα δολοφονήθηκε ο 32χρονος ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος, με τον Δαλαμάγκα να φέρεται ως ο δράστης.

Μετά το έγκλημα, ο Δαλαμάγκας κατάφερε να εγκαταλείψει την Αυστραλία, να έρθει στην Ελλάδα και να αλλάξει πλήρως την ταυτότητά του. Τα ίχνη του χάθηκαν για πολλά χρόνια, με τον ίδιο να εγκαθίσταται τελικά στο Αίγιο, όπου διέμενε μόνιμα.

Η καταδίωξη της Interpol

Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του υπήρχε ερυθρά αγγελία της Interpol, η αλλαγή ονόματος και η μετακίνηση σε άλλη ήπειρο δυσκόλευαν σημαντικά τον εντοπισμό του από τις διωκτικές αρχές. Η Ελληνική Αστυνομία, αξιοποιώντας πληροφορίες και συγκεντρωμένα στοιχεία, κατάφερε να εξακριβώσει την πραγματική ταυτότητα του και να προχωρήσει στη σύλληψή του.

Ο Δαλαμάγκας κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου και θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής. Στη συνέχεια, αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία, εκεί όπου διαπράχθηκε η δολοφονία για την οποία συνελήφθη.

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