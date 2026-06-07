Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol

Ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας  εμφανιζόταν με το όνομα «Αντώνης Τζίμας» και είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων

Μίλτος Τσεκούρας

Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο. Ένθετη: Το σπίτι του καταζητούμενου από την Ίντερπολ στην Αιγιάλεια

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη στο Αίγιο ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος για δολοφονία που διαπράχθηκε το 1999 στο Σίδνεϊ.
  • Ο Δαλαμάγκας διέφυγε στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία και ζούσε με πλαστή ταυτότητα σε χωριό της Αιγιάλειας για σχεδόν τρεις δεκαετίες.
  • Η δολοφονία συνέβη έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο στο προάστιο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, με θύμα τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο.
  • Η σύλληψή του επιτεύχθηκε μετά από πολύχρονη καταδίωξη και αξιοποίηση πληροφοριών από την Ελληνική Αστυνομία και την Interpol.
  • Ο Δαλαμάγκας κρατείται στο Αίγιο και αναμένεται να εκδοθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί για τη δολοφονία.
Snapshot powered by AI

Ένα θρίλερ που απασχολούσε τις διωκτικές αρχές σε Αυστραλία και Ελλάδα και διαρκούσε από το 1999 ολοκληρώθηκε σήμερα στο Αίγιο με τη σύλληψη του 55χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas),

Πρόκειται για έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, o 55χρονος Ελληνοαυστραλός, η μητέρα του οποίου είχε καταγωγή από την Τέμενη Αχαΐας, διέφυγε στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ. Άλλαξε τα στοιχεία ταυτότητάς του και για σχεδόν τρεις δεκαετίες ζούσε ανενόχλητος σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του. Στην τοπική κοινωνία εμφανιζόταν με το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Όπως ανέφεραν γείτονές του στο tempo24.news, διέμενε μόνιμα στην περιοχή, τα τελευταία 18 χρόνια μαζί με την σύζυγό του, έχοντας αγοράσει κατοικία και είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων.

Η δολοφονία έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης

Η υπόθεση ξεκινά στις 25 Απριλίου 1999, έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore), στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Εκείνη τη νύχτα δολοφονήθηκε ο 32χρονος ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος, με τον Δαλαμάγκα να φέρεται ως ο δράστης.

Μετά το έγκλημα, ο Δαλαμάγκας κατάφερε να εγκαταλείψει την Αυστραλία, να έρθει στην Ελλάδα και να αλλάξει πλήρως την ταυτότητά του. Τα ίχνη του χάθηκαν για πολλά χρόνια, με τον ίδιο να εγκαθίσταται τελικά στο Αίγιο, όπου διέμενε μόνιμα.

Η καταδίωξη της Interpol

Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του υπήρχε ερυθρά αγγελία της Interpol, η αλλαγή ονόματος και η μετακίνηση σε άλλη ήπειρο δυσκόλευαν σημαντικά τον εντοπισμό του από τις διωκτικές αρχές. Η Ελληνική Αστυνομία, αξιοποιώντας πληροφορίες και συγκεντρωμένα στοιχεία, κατάφερε να εξακριβώσει την πραγματική ταυτότητα του και να προχωρήσει στη σύλληψή του.

Ο Δαλαμάγκας κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου και θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής. Στη συνέχεια, αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία, εκεί όπου διαπράχθηκε η δολοφονία για την οποία συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές το τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου για την Γωγώ Μαστροκώστα: Τo video clip στην αγαπημένη περιοχή της γυμνάστριας

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εντοπίστηκε μεγάλο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - «Χτίστηκε από το Ιράν»

20:07ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να σταματήσετε τους κιρσούς στα πόδια πριν ξεκινήσουν;

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα απαντήσουμε στα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί τα Τίρανα για το έργο Κούσνερ: «Ενδέχεται να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία»

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές από αμέλεια: Δύο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για αγροτικές και τεχνικές εργασίες

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - «Πλήγματα κατά κέντρων διοίκησης τρομοκρατών»

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Είναι πιο λογικός από τον πατέρα του - Τραυματίστηκε και σε αυτό υπάρχει μία γενναιότητα»

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Β' τη Δευτέρα

18:40ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη σπίθα»: Η ομάδα των Ρώσων σαμποτέρ που μάχονται στο πλευρό της Ουκρανίας και θέλουν να ανατρέψουν τον Πούτιν

18:31ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Τρία UAV στο FIR Αθηνών

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο στη Βόρεια Εύβοια

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σέρφερ περιγράφει πώς ένας καρχαρίας τον δάγκωσε και τον έσερνε στον βυθό – Η κίνηση που του έσωσε τη ζωή

18:00LIFESTYLE

Sex and the City: Το τηλεοπτικό φαινόμενο που επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη γυναίκα

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψαν απόπειρα αυτοκτονίας στον Πειραιά - Βίντεο ντοκουμέντο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Εύβοια στο επίκεντρο του Εγκέλαδου - Οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό κι οι εκτιμήσεις των ειδικών

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Αίσιο τέλος για 29χρονη πεζοπόρο που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Εύβοια στο επίκεντρο του Εγκέλαδου - Οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό κι οι εκτιμήσεις των ειδικών

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψαν απόπειρα αυτοκτονίας στον Πειραιά - Βίντεο ντοκουμέντο

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σέρφερ περιγράφει πώς ένας καρχαρίας τον δάγκωσε και τον έσερνε στον βυθό – Η κίνηση που του έσωσε τη ζωή

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παλαιοκώστας: Άφαντος 20 χρόνια μετά τη δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Νο.1 καταζητούμενος της ΕΛΑΣ κ επικηρυγμένος με 1 εκατ. ευρώ

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

17:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Η ροκ διασκευή του «Ένα πρωινό» με Ηρώ Σαΐα και Μπομπ Κατσιώνη στο Ηρώδειο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Είναι πιο λογικός από τον πατέρα του - Τραυματίστηκε και σε αυτό υπάρχει μία γενναιότητα»

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ μπορεί να έχει μόλις έναν χρόνο ζωής, προειδοποιεί γιατρός

15:45ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Δεν ασχολούμαστε άλλο με τον έκπτωτο Ν.Λ., έχουν επιληφθεί οι αρχές»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ - Είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

18:40ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη σπίθα»: Η ομάδα των Ρώσων σαμποτέρ που μάχονται στο πλευρό της Ουκρανίας και θέλουν να ανατρέψουν τον Πούτιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ