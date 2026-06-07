Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ - Είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Snapshot Συνελήφθη 55χρονος στο Αίγιο που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol για φόνο το 1999 στην Αυστραλία.

Το θύμα του εγκλήματος ήταν Έλληνας που σκοτώθηκε ενώ ο δράστης διέμενε στην Αυστραλία.

Ο συλληφθείς διέφυγε από την Αυστραλία, άλλαξε το όνομά του και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Αίγιο.

Η αλλαγή ονόματος και η μετακίνηση σε άλλη ήπειρο δυσκόλεψαν τον εντοπισμό του από τις διωκτικές Αρχές.

Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες έκδοσης για να δικαστεί στην Ελλάδα για την ανθρωποκτονία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 55χρονου στο Αίγιο, ο οποίος καταζητείτο από την Interpol, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος είχε διαπράξει το 1999 φόνο στην Αυστραλία, όπου διέμενε εκείνη την περίοδο, με θύμα έναν Έλληνα. Μετά το έγκλημα κατάφερε να εγκαταλείψει τη χώρα, να έρθει στην Ελλάδα, να αλλάξει το όνομά του και να εγκατασταθεί στο Αίγιο, που αποτελούσε τη μόνιμη κατοικία του.

Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol, ωστόσο η αλλαγή ονόματος και η μετακίνηση του σε άλλη ήπειρο δυσκόλευαν σημαντικά τον εντοπισμό του από τις διωκτικές Αρχές. Τα ίχνη του χάθηκαν για πολλά χρόνια, πριν βρεθεί τελικά στο Αίγιο.

Η αστυνομία κατάφερε, αξιοποιώντας πληροφορίες και συγκεντρωμένα στοιχεία, να εξακριβώσει την πραγματική ταυτότητα του και να προχωρήσει στη σύλληψή του. Πλέον, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του, ώστε να λογοδοτήσει ενώπιον των αρμόδιων Αρχών για την υπόθεση ανθρωποκτονίας που τον βαραίνει από το 1999.

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