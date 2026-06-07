Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Snapshot Ένας 44χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σκοτώθηκε σε τροχαίο έξω από τη Γαλάτιστα Χαλκιδικής το βράδυ του Σαββάτου.

Το δυστύχημα συνέβη στο 37,5ο χλμ της εθνικής οδού Πολυγύρου

Θεσσαλονίκης.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από τη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, όπου ένας 44χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (6/6), στο 37,5ο χλμ της εθνικής οδού Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης, η μηχανή που οδηγούσε ο 44χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

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