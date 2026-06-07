Παλαιστίνιος της Χαμάς: Χαμηλό προφίλ στην Κρήτη, εκπαίδευση σε βόμβες στη Μαλαισία

Snapshot Ο 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο ως μέλος της Χαμάς με εκπαίδευση στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία.

Διατηρούσε χαμηλό προφίλ στην Κρήτη και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην περιοχή.

Η σύλληψή του προέκυψε από έρευνα που ξεκίνησε στην Κύπρο και συνδέθηκε μέσω τηλεφώνου με τις ελληνικές Αρχές.

Η παρουσία του στην περιοχή θεωρείται στρατηγική λόγω της έντονης ισραηλινής παρουσίας στον Άγιο Νικόλαο και το Λασίθι. Snapshot powered by AI

Οι ελληνικές Αρχές παρουσιάζουν ως άτομο που είχε εκπαιδευτεί από τη Χαμάς στη Μαλαισία, στον τομέα της κατασκευής βομβών, τον 37χρονο παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ως μέλος της εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος διέθετε άριστες γνώσεις συνδεσμολογίας, γεγονός που του επέτρεπε να εργάζεται ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Εργαζόταν εποχικά και διέμενε στην περιοχή της Αμμουδάρας, μαζί με ακόμη τρεις εργαζόμενους, σε δωμάτια που είχε μισθώσει το ξενοδοχείο για τη στέγαση του προσωπικού του.

Διατηρούσε χαμηλό προφίλ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κρήτη και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο, φέρεται να διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Δεν είχε προκαλέσει προβλήματα ούτε είχε απασχολήσει τις Αρχές, με μοναδική εξαίρεση μία διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων στην οποία είχε ελεγχθεί μαζί με άλλους αλλοδαπούς.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε από την Κύπρο. Όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr, κατά τη διερεύνηση υπόθεσης που σχετίζεται με υπόπτους για τρομοκρατία εντοπίστηκε ένα τηλέφωνο το οποίο φέρεται να λειτούργησε ως κρίσιμος συνδετικός κρίκος. Το συγκεκριμένο στοιχείο οδήγησε τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών μέχρι την Κρήτη και, συγκεκριμένα, στον Άγιο Νικόλαο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, όπως προαναφέρθηκε, και στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για «μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Hamas, με λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η επιλογή του Αγίου Νικολάου ως τόπου διαμονής του 37χρονου δεν ήταν τυχαία. Στην περιοχή του Λασιθίου καταγράφεται έντονη παρουσία Ισραηλινών, τόσο σε επίπεδο τουρισμού όσο και σε επίπεδο μόνιμης ή μακροχρόνιας διαμονής. Πέρα από τις αφίξεις επισκεπτών μέσω του Crown Iris, αρκετοί Ισραηλινοί έχουν επενδύσει στην περιοχή αποκτώντας κατοικίες, ενώ σε ορισμένα χωριά έχουν διαμορφωθεί μικρές κοινότητες με ισχυρή ισραηλινή παρουσία.

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