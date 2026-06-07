Κρήτη: Δυο χρόνια εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία

Snapshot Ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος Χαμάς με στρατιωτική εκπαίδευση, συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία.

Σχεδιαζόταν επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο με Εβραίους, σύμφωνα με τις αντιτρομοκρατικές Αρχές.

Ζούσε και εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο σε ξενοδοχειακή μονάδα, διατηρώντας χαμηλό προφίλ χωρίς να προκαλεί υποψίες.

Η σύλληψη προέκυψε από πληροφορίες που ξεκίνησαν στην Κύπρο και οδήγησαν στην Κρήτη μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν τις επαφές, μετακινήσεις και ηλεκτρονικά δεδομένα του 37χρονου για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Εδώ και περίπου δύο χρόνια ζούσε κι εργαζόταν στην Κρήτη ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη από τις Αρχές για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξαν οι άνθρωποι της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο 37χρονος ήταν μέλος της Χαμάς, είχε λάβει σχετική στρατιωτική εκπαίδευση, και πάντα σύμφωνα με τις Αρχές ετοιμαζόταν πιθανώς να επιτεθεί σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες.

Ο Παλαιστίνιος ζούσε κι εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο κι εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν είχε οικογένεια στην Κρήτη και, κατά πληροφορίες από τοπικές πηγές, διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να προκαλεί την παραμικρή υποψία στο περιβάλλον όπου κινούνταν.

Από την Κύπρο ήρθαν οι πληροφορίες

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε από την Κύπρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διερεύνηση υπόθεσης που σχετίζεται με υπόπτους για τρομοκρατία προέκυψε ένα τηλέφωνο που φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο-σύνδεσμος και έτσι οδήγησε τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών μέχρι την Κρήτη και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο.

Οι Αρχές τον έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση κι εν τέλει τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στην Αθήνα για τα περαιτέρω.

Επιχείρηση χαρτογράφησης των επαφών του

Πλέον οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις επαφές, τις μετακινήσεις και τη δραστηριότητα του 37χρονου κατά το διάστημα παραμονής του στην Κρήτη, εξετάζοντας παράλληλα όλα τα ευρήματα που κατασχέθηκαν από την κατοχή του. Οι αξιωματικοί που έχουν πέσει στην υπόθεση εξετάζουν τα ηλεκτρονικά του ίχνη, και περνούν από «κόσκινο» όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατάσχεσαν.

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