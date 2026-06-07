Κρήτη:Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς - Είχε λάβει εκπαίδευση για τρομοκρατία

Συνελήφθη σήμερα στην Κρήτη, σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), ένας 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των αρχών, ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες στην Κρήτη και την Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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