Νετανιάχου: Τακτικές οι διαφωνίες με τον Τραμπ, «συμφωνούμε στα κύρια ζητήματα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο CNBC ότι η απόφαση για μια ενδεχόμενη πλήρη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Οποιαδήποτε επιστροφή σε πλήρους κλίμακας στρατιωτική δράση κατά του Ιράν αποτελεί απόφαση του προέδρου Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή ετοιμότητα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

«Συμφωνούμε με τον Τραμπ στα κύρια ζητήματα, αλλά μερικές φορές υπάρχουν τακτικές διαφωνίες»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχουν «τακτικές διαφωνίες», αλλά συμφωνούν σε βασικό στρατηγικό επίπεδο. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι, παρότι υπάρχουν επιμέρους διαφορές στη διαχείριση της κρίσης, ΗΠΑ και Ισραήλ κινούνται προς τον ίδιο στρατηγικό στόχο, με φόντο τα δημοσιεύματα που φέρουν τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τελ Αβίβ να δοκιμάζονται από διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στο Ιράν.

Ο Νετανιάχου εκτίμησε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικών πολιτικών ανακατατάξεων, χωρίς όμως να προβεί σε πρόβλεψη χρονισμού.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ γι' αυτόν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε με συμφιλιωτικό τόνο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες και να τονίσει ότι οι δύο μπορούν «να διαφωνούν το πρωί και να έχουν κοινή δράση το απόγευμα». Ο Νετανιάχου επανέλαβε στη συνέχεια ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται τους ίδιους στρατηγικούς στόχους απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Νετανιάχου μιλάει με τον Τραμπ «κάθε δύο ημέρες»

Ο Νετανιάχου είπε ότι μιλάει με τον Τραμπ «μία φορά κάθε δύο ημέρες».

Είπε ότι οι δύο ηγέτες «έχουν κοινούς στόχους... θέλουμε να τους επιτύχουμε».

Αλλά όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να δει από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι «είναι ένα ανοιχτό ερώτημα για το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

«Το τηλεφώνημα με τον Τραμπ; Δεν υπάρχει κρίση»

«Δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες των συνομιλιών μας. Αν νομίζετε ότι πρόκειται για κρίση, θα έπρεπε να ήσασταν παρόντες σε άλλες συνομιλίες», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνέντευξή του στο CNBC , απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το «υβριστικό τηλεφώνημα» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά το οποίο ο Τραμπ φέρεται να του είπε ότι ήταν «εντελώς τρελός». Με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου πρόσθεσε, «πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνούμε στα κύρια πράγματα».

«Αναπτύσσουμε εναλλακτικές λύσεις αντί των Στενών του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι οντότητες που βασίζονται στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ήδη «αναπτύσσουν εναλλακτικές οδούς» που θα καλύψουν το έλλειμμα ενεργειακού εφοδιασμού που προκλήθηκε από το κλείσιμο της βασικής πλωτής οδού κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Αυτό συμβαίνει τώρα. Όχι, πρόκειται να συμβεί, συμβαίνει ήδη τώρα», είπε.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου περνούσε από το στενό πριν από τον πόλεμο. Αλλά ο Νετανιάχου επέμεινε ότι «μπορείτε να το αναπληρώσετε» μέσω άλλων οδών.

Ο Νετανιάχου επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια να πολεμήσουν τους βαρβάρους»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι έχουν επικρίνει τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ. «Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες κολακεύουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι επαίσχυντος», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC .

«Ξέρουν ότι τους προστατεύουμε κι αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να σταθούν και να πάρουν τη σωστή πλευρά, αυτήν που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βαρβάρους», πρόσθεσε.

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