Guardian: Γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ο Nετανιάχου δέχεται πιέσεις να δείξει ότι οι επιθέσεις του κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν έχουν φέρει αποτελέσματα καθώς αντιμετωπίζει εκλογές κρίσιμες για την πολιτική του επιβίωση 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Guardian: Γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
O Μπενιαμίν Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ
  • ράν λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο και των πολιτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει ενόψει εκλογών.
  • Οι απειλές του Νετανιάχου κατά της Χεζμπολάχ προκάλεσαν την παύση των διαπραγματεύσεων του Ιράν με τις ΗΠΑ, ενώ η σχέση του με τον Τραμπ έχει δοκιμαστεί έντονα.
  • Ο Νετανιάχου προσπαθεί να παρουσιάσει επιτυχία στις συγκρούσεις για να ενισχύσει την πολιτική του θέση ενόψει των πρόωρων εκλογών στο Ισραήλ.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει αυστηρή στάση απέναντι στον Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά τις δηλώσεις για κατάπαυση του πυρός.
  • Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο στο στενό του Ορμούζ, επηρεάζοντας τις διαπραγματεύσεις και την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ενώ παραμένει αβέβαιο αν οι στρατιωτικές δράσεις του Ισραήλ θα αλλάξουν τη στάση του.
Snapshot powered by AI

Για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, θα πρέπει να περάσει από ένα γνωστό εμπόδιο: τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν γίνει σημείο τριβής στις συνομιλίες για ένα πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - θέτοντας για άλλη μια φορά σε δοκιμασία την ασταθή συμμαχία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου .

Αυτή τη φορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται υπό εξαιρετική πίεση να δείξει ότι οι εκστρατείες του κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν έχουν φέρει αποτελέσματα, καθώς αντιμετωπίζει εκλογές με την πολιτική του επιβίωση να διακυβεύεται.

Οι απειλές του Ισραηλινού ηγέτη τη Δευτέρα να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού προκειμένου να εκδιώξει τη Χεζμπολάχ οδήγησαν το Ιράν να δηλώσει ότι θα διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να παγώσει η σύγκρουση. Ο Τραμπ, αντιμέτωπος με την κατάρρευση των συνομιλιών αφού είχε ισχυριστεί ότι μια συμφωνία ήταν επικείμενη, απάντησε: «Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ».

Donald Trump,Benjamin Netanyahu

Η κρίση κορυφώθηκε με μια τηλεφωνική κλήση -κατά μία εκδοχή θυελλώδη- μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. «Τι στο καλό κάνεις;» είπε ο Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό , δήλωσε ένας αξιωματούχος στο Axios, ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης που είχε συχνά εσωτερική πληροφόρηση για την απογοήτευση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. «Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ», φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων.

Αυτή η εκδοχή αμφισβητείται. Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ανδρών: «Ο Τραμπ ένιωσε ότι ο Νετανιάχου υπονόησε ότι ο πόλεμος συνεχιζόταν με πλήρη ένταση, ενώ ο Νετανιάχου ένιωσε ότι ο Τραμπ υπονόησε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο Αμίτ Σέγκαλ, επικεφαλής πολιτικός αναλυτής του καναλιού, επικαλούμενος έναν στενό συνεργάτη του Νετανιάχου. «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το διόρθωσα πολύ γρήγορα, όπως πιθανώς παρατηρήσατε νωρίτερα», δήλωσε αργότερα ο Τραμπ στο ABC News.

Ο Νετανιάχου έχει συνεργαστεί με πέντε προέδρους των ΗΠΑ από τότε που υπηρέτησε για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός του Ισραήλ το 1996 και είναι γνωστό ότι είχε κινούσε τα νήματα. («Ποια είναι η γαμ...η υπερδύναμη εδώ;» λέγεται ότι αναφώνησε ο Μπιλ Κλίντον μετά την πρώτη τους συνάντηση το 1996.)

Αλλά είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον Νετανιάχου. Τη Δευτέρα, η Κνεσέτ ψήφισε με 106 ψήφους υπέρ και 0 κατά την πρώτη ανάγνωση ενός νομοσχεδίου για τη διάλυση του ισραηλινού κοινοβουλίου, και αναμένονται πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Η δημοτικότητα του Νετανιάχου έχει μειωθεί καθώς ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και οι συγκρούσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, έχουν συνεχιστεί.

«Δεν έχει κανένα αφήγημα για αυτές τις εκλογές, και έτσι πρέπει είτε να πετύχει με κάποιο τρόπο τη νίκη στον Λίβανο, είτε, αν όχι τη νίκη, τουλάχιστον να πει την ιστορία ότι εξακολουθεί να αγωνίζεται», δήλωσε ο Ιλάν Γκόλντενμπεργκ, πρώην ειδικός σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και προηγουμένως επικεφαλής της ομάδας για το Ιράν στο Υπουργείο Άμυνας. Τώρα είναι επικεφαλής πολιτικής στην J Street, μια ομάδα άσκησης πίεσης και υπεράσπισης που αυτοαποκαλείται «φιλο-ισραηλινή, φιλειρηνική».

Benjamin Netanyahu

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Pool Reuters

«Το χρειάζεται αυτό για να μπορεί να πει: Εξακολουθώ να εργάζομαι για την απόλυτη νίκη», είπε ο Γκόλντενμπεργκ. «Είναι μια πολύ καλύτερη ιστορία για αυτόν από το: αυτό τελείωσε και, ουσιαστικά, δεν έχω καταφέρει να αποκρούσω καμία από αυτές τις απειλές».

Και οι ακροάσεις ξεκίνησαν ξανά αυτή την εβδομάδα σε μια δίκη που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό, στην οποία ο Νετανιάχου κατηγορείται για απάτη και δωροδοκία. Ο Νετανιάχου έχει χρησιμοποιήσει τακτικά τη θέση του ως πρωθυπουργός μιας χώρας που απειλείται για να καθυστερήσει τη δίκη - συνδέοντας ενδεχομένως την ελευθερία του με το ζήτημα του κατά πόσον θα παραμείνει στο αξίωμα.

Ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατάφερε να ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ για να πλήξουν από κοινού το Ιράν, οι δικές του πολιτικές σκοπιμότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί τώρα να έχουν προτεραιότητα. Παρά τους δημόσιους ισχυρισμούς του ότι δεν ανησυχεί για τις ενδιάμεσες εκλογές , ο Τραμπ καταφεύγει τακτικά σε οικονομικά δεδομένα -συμπεριλαμβανομένων των τιμών της βενζίνης- για να ισχυριστεί ότι η κυβέρνησή του ήταν επιτυχημένη. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των διακοπών της Ημέρας Μνήμης, οι μέσες τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι υψηλότερες από την εποχή της Covid.

Και η έγκαιρη διαρροή λεπτομερειών της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Νετανιάχου μπορεί να υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να θεωρηθεί αυστηρή απέναντι στο Ισραήλ, για να αποφύγει τους ισχυρισμούς ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι εκείνος που διατάζει. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει τη Βηρυτό αν δεν χτυπηθεί από τη Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ώρες αφότου ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συμφώνησαν να σταματήσουν τις μάχες.

Το άλλο ζήτημα παραμένει το Ιράν. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει τον ασφυκτικό έλεγχο του 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου κλείνοντας το στενό του Ορμούζ, στοιχηματίζοντας ότι ο οικονομικός πόνος θα επηρεάσει τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις. Αλλά ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει επίσης παραλύσει την οικονομία του Ιράν, απειλώντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της πετρελαϊκής του βιομηχανίας και την ίδια την πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

Το κατά πόσον οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο -το κύριο σημείο μόχλευσης του Νετανιάχου στις διαπραγματεύσεις- παραμένουν κόκκινη γραμμή για το Ιράν μένει να φανεί. Άλλα κίνητρα, όπως η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συμφωνία για το Ιράν. Αλλά ο Τραμπ, ο οποίος επέκρινε σκληρά τον Μπαράκ Ομπάμα για την έγκριση της αποδέσμευσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του με το Ιράν, απεχθάνεται να κάνει το ίδιο.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ συνέχισε να λέει ότι είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. «Πρέπει να κερδίσω μερικούς ακόμη πόντους», δήλωσε στο ABC News. Αργότερα πρόσθεσε: «Θα κερδίσουμε αυτό που χρειαζόμαστε»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το δηλητηριώδες ψάρι που κρύβεται στην άμμο και έχει αναστατώσει την Ισπανία

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: «Ξαναζωντανεύουν» χιλιάδες κλειστά σπίτια με επιδότηση έως 95% – Οι όροι και τα βήματα

11:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ζ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βελγίου, Αιγύπτου, Ιράν και Νέας Ζηλανδίας

11:42LIFESTYLE

Δικαστική διαμάχη για τον Bad Bunny με φόντο το εμβληματικό ροζ σπίτι της παγκόσμιας περιοδείας του

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Συναγερμός για την απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη - Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν

11:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

11:36ΥΓΕΙΑ

Μπορεί το ροχαλητό να είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας;

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

11:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Επιβεβλημένη η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

11:16ANNOUNCEMENTS

Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή ψηφιακό κόμβο

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό - Τι ισχύει με πρόστιμα και προθεσμίες

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Κρίσιμες οι συναντήσεις των βαλκανικών χωρών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

11:03TRAVEL

Βόλτα στον Άη–Γιάννη: Το άγνωστο χωριό της Κρήτης που μαγεύει τουρίστες και Έλληνες

11:02WHAT THE FACT

Το viral κόλπο με καφέ και Coca-Cola που δεν ξεβουλώνει τον νεροχύτη: Τι λέει υδραυλικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις - Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Βιολογία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας - Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Είχε προταθεί τοποθέτηση panic button στη Σίλια και το αρνήθηκε - Τα περιστατικά που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα η κηδεία της

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων από ομάδα 30 ατόμων - Χτύπησαν 17χρονο με ρόπαλο στο κεφάλι - Συλλήψεις και προσαγωγές από τις Αρχές

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

07:16ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα τα στιγμιότυπα από την άβολη βραδιά με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες εκλογές, νόμος περί ευθύνης υπουργών, 11ετης υποχρεωτική εκπαίδευση και εκλογικός νόμος: Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Σουρεαλιστικό βίντεο: «Γίγαντας» ύποπτος συλλαμβάνεται και του πέφτουν τα παντελόνια

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ