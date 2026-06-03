Guardian: Γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Snapshot Ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ

ράν λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο και των πολιτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει ενόψει εκλογών.

Οι απειλές του Νετανιάχου κατά της Χεζμπολάχ προκάλεσαν την παύση των διαπραγματεύσεων του Ιράν με τις ΗΠΑ, ενώ η σχέση του με τον Τραμπ έχει δοκιμαστεί έντονα.

Ο Νετανιάχου προσπαθεί να παρουσιάσει επιτυχία στις συγκρούσεις για να ενισχύσει την πολιτική του θέση ενόψει των πρόωρων εκλογών στο Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει αυστηρή στάση απέναντι στον Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά τις δηλώσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο στο στενό του Ορμούζ, επηρεάζοντας τις διαπραγματεύσεις και την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ενώ παραμένει αβέβαιο αν οι στρατιωτικές δράσεις του Ισραήλ θα αλλάξουν τη στάση του. Snapshot powered by AI

Για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, θα πρέπει να περάσει από ένα γνωστό εμπόδιο: τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν γίνει σημείο τριβής στις συνομιλίες για ένα πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - θέτοντας για άλλη μια φορά σε δοκιμασία την ασταθή συμμαχία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου .

Αυτή τη φορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται υπό εξαιρετική πίεση να δείξει ότι οι εκστρατείες του κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν έχουν φέρει αποτελέσματα, καθώς αντιμετωπίζει εκλογές με την πολιτική του επιβίωση να διακυβεύεται.

Οι απειλές του Ισραηλινού ηγέτη τη Δευτέρα να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού προκειμένου να εκδιώξει τη Χεζμπολάχ οδήγησαν το Ιράν να δηλώσει ότι θα διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να παγώσει η σύγκρουση. Ο Τραμπ, αντιμέτωπος με την κατάρρευση των συνομιλιών αφού είχε ισχυριστεί ότι μια συμφωνία ήταν επικείμενη, απάντησε: «Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ».

Η κρίση κορυφώθηκε με μια τηλεφωνική κλήση -κατά μία εκδοχή θυελλώδη- μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. «Τι στο καλό κάνεις;» είπε ο Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό , δήλωσε ένας αξιωματούχος στο Axios, ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης που είχε συχνά εσωτερική πληροφόρηση για την απογοήτευση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. «Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ», φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων.

Αυτή η εκδοχή αμφισβητείται. Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ανδρών: «Ο Τραμπ ένιωσε ότι ο Νετανιάχου υπονόησε ότι ο πόλεμος συνεχιζόταν με πλήρη ένταση, ενώ ο Νετανιάχου ένιωσε ότι ο Τραμπ υπονόησε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο Αμίτ Σέγκαλ, επικεφαλής πολιτικός αναλυτής του καναλιού, επικαλούμενος έναν στενό συνεργάτη του Νετανιάχου. «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το διόρθωσα πολύ γρήγορα, όπως πιθανώς παρατηρήσατε νωρίτερα», δήλωσε αργότερα ο Τραμπ στο ABC News.

Ο Νετανιάχου έχει συνεργαστεί με πέντε προέδρους των ΗΠΑ από τότε που υπηρέτησε για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός του Ισραήλ το 1996 και είναι γνωστό ότι είχε κινούσε τα νήματα. («Ποια είναι η γαμ...η υπερδύναμη εδώ;» λέγεται ότι αναφώνησε ο Μπιλ Κλίντον μετά την πρώτη τους συνάντηση το 1996.)

Αλλά είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον Νετανιάχου. Τη Δευτέρα, η Κνεσέτ ψήφισε με 106 ψήφους υπέρ και 0 κατά την πρώτη ανάγνωση ενός νομοσχεδίου για τη διάλυση του ισραηλινού κοινοβουλίου, και αναμένονται πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Η δημοτικότητα του Νετανιάχου έχει μειωθεί καθώς ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και οι συγκρούσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, έχουν συνεχιστεί.

«Δεν έχει κανένα αφήγημα για αυτές τις εκλογές, και έτσι πρέπει είτε να πετύχει με κάποιο τρόπο τη νίκη στον Λίβανο, είτε, αν όχι τη νίκη, τουλάχιστον να πει την ιστορία ότι εξακολουθεί να αγωνίζεται», δήλωσε ο Ιλάν Γκόλντενμπεργκ, πρώην ειδικός σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και προηγουμένως επικεφαλής της ομάδας για το Ιράν στο Υπουργείο Άμυνας. Τώρα είναι επικεφαλής πολιτικής στην J Street, μια ομάδα άσκησης πίεσης και υπεράσπισης που αυτοαποκαλείται «φιλο-ισραηλινή, φιλειρηνική».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025. Pool Reuters

«Το χρειάζεται αυτό για να μπορεί να πει: Εξακολουθώ να εργάζομαι για την απόλυτη νίκη», είπε ο Γκόλντενμπεργκ. «Είναι μια πολύ καλύτερη ιστορία για αυτόν από το: αυτό τελείωσε και, ουσιαστικά, δεν έχω καταφέρει να αποκρούσω καμία από αυτές τις απειλές».

Και οι ακροάσεις ξεκίνησαν ξανά αυτή την εβδομάδα σε μια δίκη που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό, στην οποία ο Νετανιάχου κατηγορείται για απάτη και δωροδοκία. Ο Νετανιάχου έχει χρησιμοποιήσει τακτικά τη θέση του ως πρωθυπουργός μιας χώρας που απειλείται για να καθυστερήσει τη δίκη - συνδέοντας ενδεχομένως την ελευθερία του με το ζήτημα του κατά πόσον θα παραμείνει στο αξίωμα.

Ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατάφερε να ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ για να πλήξουν από κοινού το Ιράν, οι δικές του πολιτικές σκοπιμότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί τώρα να έχουν προτεραιότητα. Παρά τους δημόσιους ισχυρισμούς του ότι δεν ανησυχεί για τις ενδιάμεσες εκλογές , ο Τραμπ καταφεύγει τακτικά σε οικονομικά δεδομένα -συμπεριλαμβανομένων των τιμών της βενζίνης- για να ισχυριστεί ότι η κυβέρνησή του ήταν επιτυχημένη. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των διακοπών της Ημέρας Μνήμης, οι μέσες τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι υψηλότερες από την εποχή της Covid.

Και η έγκαιρη διαρροή λεπτομερειών της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Νετανιάχου μπορεί να υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να θεωρηθεί αυστηρή απέναντι στο Ισραήλ, για να αποφύγει τους ισχυρισμούς ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι εκείνος που διατάζει. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει τη Βηρυτό αν δεν χτυπηθεί από τη Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ώρες αφότου ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συμφώνησαν να σταματήσουν τις μάχες.

Το άλλο ζήτημα παραμένει το Ιράν. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει τον ασφυκτικό έλεγχο του 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου κλείνοντας το στενό του Ορμούζ, στοιχηματίζοντας ότι ο οικονομικός πόνος θα επηρεάσει τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις. Αλλά ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει επίσης παραλύσει την οικονομία του Ιράν, απειλώντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της πετρελαϊκής του βιομηχανίας και την ίδια την πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος.

Το κατά πόσον οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο -το κύριο σημείο μόχλευσης του Νετανιάχου στις διαπραγματεύσεις- παραμένουν κόκκινη γραμμή για το Ιράν μένει να φανεί. Άλλα κίνητρα, όπως η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συμφωνία για το Ιράν. Αλλά ο Τραμπ, ο οποίος επέκρινε σκληρά τον Μπαράκ Ομπάμα για την έγκριση της αποδέσμευσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του με το Ιράν, απεχθάνεται να κάνει το ίδιο.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ συνέχισε να λέει ότι είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. «Πρέπει να κερδίσω μερικούς ακόμη πόντους», δήλωσε στο ABC News. Αργότερα πρόσθεσε: «Θα κερδίσουμε αυτό που χρειαζόμαστε»

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