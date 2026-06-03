Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε «τρελό» τον Νετανιάχου - «Ήμουν λίγο αναστατωμένος»

Snapshot Ντόναλντ Τμπ επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε «τελείως τρελό» τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας για τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν αναστατωμένος από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τον Λίβανο, αλλά τόνισε ότι συμπαθεί και συνεργάζεται καλά με τον Νετανιάχου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι διέψευσαν τα σχόλια του Τραμπ, ενώ ο δημοσιογράφος του Axios επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου τον οδήγησε σε πόλεμο με το Ιράν και υποστήριξε ότι ο ίδιος ξεκίνησε τη δράση για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αν και παραδέχθηκε ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό», επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη του ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι χαρακτήρισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «τελείως τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα σχετικά με τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ.

Σε ερώτηση αν έκανε όντως αυτά τα σχόλια στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, το έκανα». «Ήμουν λίγο αναστατωμένος με το γεγονός ότι γίνονταν συνεχώς μάχες με τον Λίβανο, είπε ο Τραμπ. Ωστόσο σημείωσε για τον Νετανιάχου ότι «συμπαθώ πολύ τον Μπίμπι. Και συνεργάζομαι πολύ καλά μαζί του».

Τα σχόλια του Τραμπ δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα Axios και διαψεύστηκαν από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ του Axios επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος συνόψισε το μήνυμα του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Είσαι εντελώς τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αρνήθηκε εκ νέου ότι ο Νετανιάχου τον έσπρωξε στον πόλεμο με το Ιράν. «Εγώ είμαι αυτός που το ξεκίνησε, γιατί, ξαναλέω, δεν θέλω να κουράσω κανέναν, αλλά το ξεκίνησα επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε [σ.σ. το Ιράν] να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό αφορά το Ισραήλ, επειδή πιθανότατα θα ήταν το πρώτο που θα δεχόταν χτύπημα. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ», τόνισε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Και έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Μπορούν να αλλάξουν γνώμη, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πράγματα στα οποία έπρεπε να συμφωνήσουν, συμφώνησαν σε αυτό – αυτό ήταν το σημαντικό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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