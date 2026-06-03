Τραμπ για πιθανή συνάντηση με Χαμενεΐ: «Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Του λείπουν πολλά μέρη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκλείει ενδεχόμενο μίας συνάντησης με τον Ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραμπ για πιθανή συνάντηση με Χαμενεΐ: «Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Του λείπουν πολλά μέρη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει τη δυνατότητα συνάντησης με τον Ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
  • Ο Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά σε αμερικανοισραηλινές επιδρομές, γεγονός που δυσχεραίνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε συναντήσει τον Χαμενεΐ, αλλά τον σέβονται και του δίνουν την έγκριση λόγω της διαδοχής μετά τον πατέρα του.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιδείξει στο παρελθόν πρόθεση για προσωπική επαφή με αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν.
  • Η στάση του Τραμπ απέναντι στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αλλάξει, καθώς προηγουμένως τον είχε χαρακτηρίσει αρνητικά.
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Εν μέσω αβέβαιων ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει μία συνάντηση με τον Ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία επίσημη εμφάνιση από την έναρξη του πολέμου, αλλά και με την αναγκαστική ανάληψη της εξουσίας στη συνέχεια, λόγω της δολοφονίας του πατέρα του στις αμερικανοισραηλινές επιδρομές.

Στην επίθεση φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά ο 56χρονος, με πληροφορίες να αναφέρουν ακόμα και ακρωτηριασμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στη Νew York Post, σχολιάζοντας την απομόνωσή του Ιρανού ηγέτη, κάτι που δυσχεραίνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, εξαιτίας του τραυματισμού του απάντησε: «Είναι εμπλεκόμενος, σίγουρα. Ναι, νομίζω ότι τον σέβονται πολύ. Δεν είχα την τιμή να τον συναντήσω… Αν πιστεύετε τις ιστορίες, του λείπουν πολλά διαφορετικά μέρη».

«Λένε ότι δίνει την έγκρισή του, γιατί έτσι γίνεται εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Ο πατέρας του και μετά αυτός, υποθέτω ότι είναι μια διαδοχή. Αλλά φαίνεται να τα πάμε αρκετά καλά».

Ερωτηθείς για μια πιθανή συνάντηση, ο Τραμπ ήταν σαφής: «Ναι, θα ήθελα να τον συναντήσω. Θα ήθελα πολύ να συναντήσω όλους. Θα ήθελα να τον συναντήσω και πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Ο Τραμπ έχει καλωσορίσει με ασυνήθιστο τρόπο την προσωπική επαφή με άλλους Αμερικανούς αντιπάλους, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση που παραβιάζει τις νόρμες μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις που κάνουν τη χώρα ασφαλέστερη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ συναντήθηκε τρεις φορές με τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν, αποκλιμακώνοντας τις πυρηνικές απειλές. Επίσης σχεδίαζε να φιλοξενήσει τους Ταλιμπάν στο Καμπ Ντέιβιντ για ειρηνευτικές συνομιλίες, πριν η ιδέα εγκαταλειφθεί.

Η αλλαγή τόνου του προέδρου Τραμπ, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα σχετικά με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι αξιοσημείωτη.

Ο Τραμπ τον είχε προηγουμένως απορρίψει ως «απαράδεκτη» επιλογή για να κυβερνήσει το Ιράν.

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