Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα» - Τι είπε για τον Νετανιάχου

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να καταγράψει γραπτώς συγκεκριμένες παραχωρήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα στο πλαίσιο προκαταρκτικής συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θα παρατείνει την εκεχειρία, θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα καθορίσει περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου «τρελό», αλλά δήλωσε ότι συνεργάζονται καλά παρά τις διαφωνίες.

Μια συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ άμεσα, μειώνοντας την ενεργειακή πίεση και την αύξηση των τιμών της βενζίνης. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, προσθέτοντας ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Pod Force One» με την Μιράντα Ντεβίν της New York Post, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης του Ιράν δίνει την έγκρισή του για τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα τον συναντήσει κάποια στιγμή.

Ο Τραμπ απαιτεί από την Τεχεράνη να καταγράψει γραπτώς συγκεκριμένες παραχωρήσεις για τα πυρηνικά της, στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμο του παρατεταμένου αδιεξόδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα στο ABC News.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές έδωσαν προηγουμένως προφορικές διαβεβαιώσεις ότι το καθεστώς θα συμφωνούσε τελικά σε ορισμένους όρους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ο πρόεδρος διαπίστωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αίθουσα Διαχειρίσεως Κινήσεων την Παρασκευή ότι αυτές οι δεσμεύσεις δεν ήταν αρκετά ισχυρές, ανέφεραν οι πηγές. Επί εβδομάδες, οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επικεντρώνονταν στην επίτευξη ενός προκαταρκτικού μνημονίου κατανόησης , το οποίο θα παρέτεινε επίσημα την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των χωρών, θα άνοιγε σταδιακά τα Στενά του Ορμούζ και θα καθόριζε ένα χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σε πυρηνικά ζητήματα.

Τι είπε για τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επίσηε στη συνέντευξή του ότι αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα, αλλά επέμεινε ότι «συνεργάζονται πολύ καλά».

«Με ενόχλησε λίγο η συνεχής διαμάχη του με τον Λίβανο», είπε ο Τραμπ. Οι επιθέσεις έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν λόγω της επιμονής της Τεχεράνης να σταματήσει η στόχευση της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ πριν επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα του Ορμούζ και στη συνέχεια την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

«Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι. Και συνεργάζομαι πολύ καλά μαζί του», επέμεινε ο Τραμπ αφού επιβεβαίωσε ότι ξέσπασε, απαιτώντας από τον Νετανιάχου να σταματήσει την επίθεση. «Είμαι πρόεδρος εν καιρώ πολέμου.Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου» πρόσθεσε.

Αν και δήλωσε απογοητευμένος από την πιθανότητα η παράπλευρη σύγκρουση να εκτροχιάσει την ειρήνη, είπε ότι παραμένει αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία «αρκετά γρήγορα» - και ενθουσιάστηκε με τις τιμές ρεκόρ της χρηματιστηριακής αγοράς, δείχνοντας ότι η οικονομία των ΗΠΑ είναι ανθεκτική, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για ακόμη υψηλότερες τιμές πετρελαίου. «Όλοι έλεγαν ότι θα ήταν 300 δολάρια, 400 δολάρια το βαρέλι, είναι 98 δολάρια το βαρέλι, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο τίμημα αν εξετάσουμε την πιθανότητα να έχουν πυρηνικά όπλα», είπε.

Μία συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ ήδη από αυτήν την εβδομάδα, μετριάζοντας την ενεργειακή πίεση που προκάλεσε την αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πληθωρισμού .

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