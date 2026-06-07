Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος στον Περιφερειακό – Το ΙΧ του καρφώθηκε σε στηθαίο και τούμπαρε

Snapshot Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το πρωί.

Το όχημα που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στηθαίο.

Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο ανετράπη στο οδόστρωμα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:00 σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς την Ηλιούπολη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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