Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος στον Περιφερειακό – Το ΙΧ του καρφώθηκε σε στηθαίο και τούμπαρε

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος στον Περιφερειακό – Το ΙΧ του καρφώθηκε σε στηθαίο και τούμπαρε

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το πρωί.
  • Το όχημα που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στηθαίο.
  • Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο ανετράπη στο οδόστρωμα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
  • Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
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Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:00 σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς την Ηλιούπολη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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