Ιούλιος Βερν 200: Η Συναρπαστική Εμπειρία – Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από 25 Σεπτεμβρίου

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Ιούλιος Βερν 200: Η Συναρπαστική Εμπειρία – Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από 25 Σεπτεμβρίου
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη γέννηση του Ιουλίου Βερν, ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς όλων των εποχών και πρωτοπόρου της επιστημονικής φαντασίας, το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» παρουσιάζει τη διεθνή διαδραστική έκθεση «ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ 200: Η Συναρπαστική Εμπειρία». Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας της έκθεσης, η οποία έχει ήδη προσελκύσει εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς και θα ολοκληρωθεί με την εγκατάστασή της στο Παρίσι το 2028.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, φαντασία και περιπέτεια, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν το εκπληκτικό σύμπαν του συγγραφέα που ενέπνευσε γενιές εξερευνητών, επιστημόνων και δημιουργών.

Immersive Προβολές 360°

Η εμπειρία κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή ταινία εμβύθισης διάρκειας περίπου 25 λεπτών, όπου ολόκληρος ο χώρος μεταμορφώνεται σε έναν πανοραμικό ψηφιακό κόσμο. Οι επισκέπτες ταξιδεύουν από τα βάθη των ωκεανών μέχρι το κέντρο της Γης και από τα αερόστατα του ουρανού μέχρι τη Σελήνη, ζώντας μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία εμπνευσμένη από τα σημαντικότερα έργα του Ιουλίου Βερν.

VR 360°: Το Ταξίδι στη ζωή του Βερν

Μια καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που σας μεταφέρει στα μέρη όπου έζησε, ταξίδεψε και εμπνεύστηκε ο Ιούλιος Βερν. Από τη γενέτειρά του στη Νάντη μέχρι τα λιμάνια, τις θάλασσες και τις εικόνες που γέννησαν τα σπουδαιότερα έργα του, ο επισκέπτης παρακολουθεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του συγγραφέα και ανακαλύπτει πώς η πραγματικότητα μεταμορφώθηκε σε λογοτεχνία και η φαντασία σε όραμα.

VR Εξερεύνηση (MetaVern)

Σε αυτή την πρωτοποριακή εμπειρία ελεύθερης περιήγησης (Free Roaming VR), ο επισκέπτης γίνεται ο ίδιος εξερευνητής. Περπατά μέσα στον κόσμο του Ιουλίου Βερν, ανακαλύπτει φανταστικά τοπία, εντυπωσιακές μηχανές και εφευρέσεις σε πραγματική κλίμακα και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον σε μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής και αφήγηση.

Οι Μηχανές του Βερν

Σε μια διαδραστική εγκατάσταση, μικροί και μεγάλοι σχεδιάζουν τις έξι πιο εμβληματικές μηχανές του Ιουλίου Βερν και τις βλέπουν να ζωντανεύουν ψηφιακά μπροστά τους. Παράλληλα, ανακαλύπτουν πώς οι τολμηρές ιδέες του συγγραφέα προανήγγειλαν πολλές από τις τεχνολογικές εξελίξεις του σύγχρονου κόσμου.

Η Ζωή και το Έργο του Ιουλίου Βερν

Μέσα από ένα πλούσιο βιογραφικό και ιστορικό αφιέρωμα, οι επισκέπτες γνωρίζουν τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, την επιρροή που άσκησε στην επιστήμη, τον κινηματογράφο και τη σύγχρονη λογοτεχνία, αλλά και τις ιδιαίτερες αναφορές του στην Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.‍

Αντικείμενα και Αναπαραστάσεις

Η έκθεση περιλαμβάνει εντυπωσιακά εκθέματα, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και μοντέλα εμπνευσμένα από τα σημαντικότερα έργα του Βερν. Ξεχωρίζει ο θρυλικός Ναυτίλος, το υποβρύχιο του Πλοιάρχου Νέμο, καθώς και εμβληματικές μηχανές, οχήματα και σκηνές που σημάδεψαν την ιστορία της επιστημονικής φαντασίας.

Επιστημονική Τεκμηρίωση

Η έκθεση πλαισιώνεται από βιογραφικό χρονολόγιο, αυθεντικό αρχειακό υλικό, τεκμήρια και εκθέματα που αναδεικνύουν τη σχέση του Ιουλίου Βερν με την επιστήμη, την τεχνολογία, τον κινηματογράφο και τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα.

Την επιστημονική τεκμηρίωση του περιεχομένου υποστηρίζει η Société Jules Verne, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς, αφιερωμένος στη μελέτη και διατήρηση του έργου του συγγραφέα.

Πρωτότυπη Συμφωνική Μουσική

Την εμπειρία συνοδεύει πρωτότυπη μουσική του διεθνώς αναγνωρισμένου συνθέτη Rafel Plana, η οποία ηχογραφήθηκε ειδικά για την παραγωγή από τη Bratislava Symphony Orchestra & Choir, δημιουργώντας μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που ενισχύει τη συναισθηματική δύναμη του ταξιδιού στον κόσμο του Ιουλίου Βερν.

Η «Ιούλιος Βερν 200: Η Συναρπαστική Εμπειρία» δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι ένα ταξίδι στη δύναμη της ανθρώπινης φαντασίας και μια υπενθύμιση ότι κάθε μεγάλη ανακάλυψη ξεκινά πρώτα ως ένα όνειρο.‍

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