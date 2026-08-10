Φωτιά στον Κουβαρά: Εικόνες και βίντεο από την καμένη πτηνοτροφική μονάδα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά Αττικής και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά καίει κοντά σε οικίες, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μηνύματα 112 για ετοιμότητα και εκκένωση περιοχών.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 200 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων, 41 οχήματα και 9 εναέρια μέσα, με ενισχύσεις από Γαλλία και Ρουμανία.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες για την υποστήριξη της πυρόσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Στις φλόγες παραδόθηκε πτηνοτροφική μονάδα στον Κουβαρά Αττικής, από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το πρωί της Δευτέρας.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυροί προκαλώντας τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία άρχισε να καίει την πτηνοτροφική μονάδα λίγο μετά την εκδήλωσή της.

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Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Καίει κοντά σε οικίες η φωτιά

Σημειώνεται ότι, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, καίγοντας κοντά σε οικίες. Γρήγορα εστάλη από την Πολιτική Προστασία μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ λίγο αργότερα εστάλη και μήνυμα για εκκένωση προς τα Καλύβια Θορικού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς και εναέρια μέσα, οι οποίες ενισχύονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 200 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 εναέρια μέσα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

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