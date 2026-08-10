ΗΠΑ: Γιατί μια έντονη μυρωδιά σάπιου κρέατος έχει κατακλύσει μια γειτονιά του Λος Άντζελες

Σε μια συνηθισμένη μέρα, ο Άλεξ Σικάιρος και η σύντροφός του έχουν ουρές πελατών που περιμένουν να παραγγείλουν ένα από τα δημοφιλή ροφήματά τους από την καφετέρια τους στο Λος Άντζελες. Σήμερα όμως, ο δρόμος είναι σχεδόν άδειος, και ο λόγος είναι προφανής από την στιγμή που φτάνεις στο σημείο: Υπάρχει μια έντονη δυσοσμία.

Στις 17 Ιουνίου, μια πυρκαγιά κατέστρεψε μια μεγάλη αποθήκη κατεψυγμένων τροφίμων στην περιοχή, αφήνοντας πίσω περίπου 39 εκατομμύρια τόνους σάπιου κρέατος. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, κάτοικοι της γειτονιάς Boyle Heights καταγγέλλουν ότι ο καθαρισμός έχει καθυστερήσει να γίνει και ότι η έντονη δυσοσμία που επικρατεί στην περιοχή είναι ανυπόφορη.

«Μυρίζει πραγματικά πάρα πολύ άσχημα... σε σημείο που σου έρχεται να κάνεις εμετό», λέει στο BBC η Μέσα, μια 37χρονη φρουρός ενός καταστήματος της περιοχής, εξηγώντας ότι η δυσοσμία θυμίζει εκείνη ενός πτώματος.

Η Lineage, η εταιρεία που διαχειριζόταν την αποθήκη, δήλωσε ότι μέχρι τη Δευτέρα είχε απομακρυνθεί περίπου το 80% των σάπιων τροφίμων. Ωστόσο, αξιωματούχοι του δήμου δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι η ανταπόκριση της εταιρείας είναι «ανεπαρκής» και ότι έχουν εκδώσει ειδοποιήσεις για παραβιάσεις των νομοθεσιών που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Ο 30χρονος Σικάιρος λέει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη αυτή η περίοδος. Αφού έκλεισε την καφετέρια του για δύο εβδομάδες λόγω της πυρκαγιάς, την άνοιξε ξανά - αλλά η ζήτηση δεν είναι η ίδια.

Όπως εξηγεί ο ίδιος στο βρετανικό μέσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μύγες, που προσελκύονται στην περιοχή από τα σάπια τρόφιμα. Εργαζόμενοι της αποθήκης που παλαιότερα σχημάτιζαν ουρές για να πάρουν έναν καφέ, δεν εμφανίζονται πλέον.

Συνεργεία καθαρισμού στον τόπο που εκδηλώθηκε μια τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη κατεξυγμένων τροφίμων στη γειτονιά Boyle Heights, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Los Angeles Times

«Λόγω της πυρκαγιάς, οι περισσότεροι από αυτούς προφανώς έχασαν την δουλειά τους», λέει ο Σικάιρος. «Έτσι, χάσαμε αυτούς τους πελάτες, αλλά χάσαμε και άλλους που δεν θέλουν να έρχονται εδώ, λόγω της δυσοσμίας, του καπνού και των μυγών. Το καταλαβαίνω. Όμως και εμείς πρέπει κάπως να τα βγάλουμε πέρα, γι' αυτό και είμαστε ακόμη εδώ».

Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, που εάν κάποιος θέλει να περάσει από την περιοχή θα πρέπει να «παλέψει» με τις μύγες, εξηγεί ο Σικάιρος.

Συνεργεία καθαρισμού στον τόπο που εκδηλώθηκε μια τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη κατεξυγμένων τροφίμων στη γειτονιά Boyle Heights, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Los Angeles Times

Ο κίνδυνος ασθένειας και η οργή των κατοίκων

Μια αυτοψία από τον δήμο διαπίστωσε ότι τα απορρίμματα και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, επιταχύνουν την αναπαραγωγή των μυγών που μπορεί να μεταφέρουν ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα που έχουν ανοιχτές πληγές, σύμφωνα με το NBC Los Angeles.

Κάτοικοι της περιοχής έχουν επίσης καταγγείλει ότι βλέπουν μεγάλους αρουραίους να κυκλοφορούν στην γειτονιά, και ότι οι παγίδες που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των πεζοδρομίων δεν είναι αρκετά μεγάλες για να τους πιάσουν.

Πολλοί κάτοικοι κατηγορούν τον δήμο για την ανεπαρκή αντίδραση στην πυρκαγιά, καθώς και για έλλειψη διαφάνειας και πόρων.

«Κατανοώ γιατί πολλοί κάτοικοι είναι απογοητευμένοι», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, σε δήλωσή της προς το BBC. «Αξίζουν να γνωρίζουν τα πάντα με διαφάνεια και να δέχονται την αρμόδια υποστήριξη. Από την πρώτη μέρα, βρίσκομαι στο Boyle Heights για να ακούσω τους κατοίκους, να συναντήσω οικογένειες και για να φροντίζω ότι οι φωνές τους θα ακουστούν».

Συνεργεία καθαρισμού στον τόπο που εκδηλώθηκε μια τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη κατεξυγμένων τροφίμων στη γειτονιά Boyle Heights, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Los Angeles Times

Η δήμαρχος δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του δήμου να συνεργαστούν με τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς, μη κερδοσκοπικούς και κοινοτικούς εταίρους για την παροχή άμεσης υποστήριξης στους κατοίκους, αλλά και για να βρεθεί μια λύση.

Έξω από την αποθήκη, δεκάδες υπάλληλοι του δήμου φορώντας μάσκες και ειδικές στολές εργάζονται εντατικά για να καθαρίσουν τον χώρο. Στο χώρο βρίσκονταν επίσης αρμόδιοι αξιωματούχοι για να ελέγχουν την ποιότητα του αέρα, όπως και αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη.