Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε αποθήκη

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές των ΗΠΑ, καθώς το Λος Άντζελες τέθηκε επίσημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σάββατο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη με μια τεράστια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αποθηκευτικό χώρο, η οποία έχει πνίξει την περιοχή με πυκνό, μαύρο καπνό. Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν που αφορά πολλαπλές δικαιοδοσίες, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα επιτρέψει την άμεση και απρόσκοπτη κινητοποίηση όλων των απαραίτητων πόρων.

Τοξικές αναθυμιάσεις και δυσκολίες στην κατάσβεση

Η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης σε αποθήκη κατεψυγμένων τροφίμων, η έκταση της οποίας αγγίζει τα 46.400 τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, το έργο της κατάσβεσης αποδεικνύεται ιδιαίτερα σύνθετο. Η καύση αφρώδους μόνωσης, μια πιθανή διαρροή αμμωνίας, καθώς και η τήξη των ηλιακών πάνελ στην οροφή του κτιρίου δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί πλέον υπό μερικό έλεγχο, οι εστίες συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό, εκπέμποντας έντονες αναθυμιάσεις με χαρακτηριστική οσμή καμένου πλαστικού.

Συστάσεις και ανησυχία για τη δημόσια υγεία

Κατά τις πρώτες ώρες εκδήλωσης του φαινομένου, οι κάτοικοι στην γειτονική περιοχή Μπόιλ Χάιτς έλαβαν σαφείς οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ώστε να περιορίσουν την έκθεση στον τοξικό καπνό. Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές προχώρησαν στο άνοιγμα ειδικών κέντρων υποστήριξης για την ανακούφιση των πληγέντων.

Οι περιοριστικές εντολές για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους ήρθησαν αργότερα από την πυροσβεστική, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η ποιότητα του αέρα στην αμερικανική μεγαλούπολη παραμένει σαφώς επιβαρυμένη. Οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους υπαίθρια δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, η δημοτική σύμβουλος Ιζαμπέλ Τζουράδο εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων. Η ίδια τόνισε ότι η τοπική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς ημέρες έκθεσης σε ρύπους, βιώνοντας μια παρατεταμένη αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά της.

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