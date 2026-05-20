Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια - 17.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Αρκετές γειτονιές της πόλης Σίμι Βάλεϊ, η οποία έχει πληθυσμό άνω των 125.000 κατοίκων και βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, βρίσκονται υπό συναγερμό

Δημήτρης Δρίζος

  • Πάνω από 17.000 κάτοικοι στο Σίμι Βάλεϊ και τις γύρω περιοχές εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς Sandy κοντά στο Λος Άντζελες.
  • Η πυρκαγιά έχει κατακάψει 1.400 acres και είναι μόλις 5% υπό έλεγχο, με τουλάχιστον ένα σπίτι να έχει καταστραφεί.
  • Ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες, αλλά βελτιωμένες καιρικές συνθήκες τη νύχτα βοήθησαν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς.
  • Ταυτόχρονα, μεγάλη πυρκαγιά στο νησί Σάντα Ρόζα έχει καταστρέψει πάνω από 14.600 acres και απειλεί την τοπική άγρια ζωή.
  • Το 2025 ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό για την Καλιφόρνια με πάνω από 8.000 πυρκαγιές και 16.500 εκκενώσεις, ενώ το 2026 παρουσιάζει λιγότερες καταστροφές μέχρι στιγμής.
Πάνω από 17.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των συνεχιζόμενων πυρκαγιών Sandy κοντά στο Λος Άντζελες, καθώς οι Αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση για «άμεση απειλή κατά της ζωής», με τη φωτιά να συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτα.

Η Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης της Καλιφόρνιας (Cal Fire) εξέδωσε την εντολή την Τρίτη, αφού οι ολοένα και ισχυρότεροι άνεμοι ενίσχυαν τις φλόγες και δυσκόλευαν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς στη νότια Καλιφόρνια.

Αρκετές γειτονιές της πόλης Σίμι Βάλεϊ, η οποία έχει πληθυσμό άνω των 125.000 κατοίκων και βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, βρίσκονται υπό συναγερμό.

Το Σίμι Βάλεϊ έχει και ιστορική σημασία, καθώς εκεί βρίσκεται η Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρόναλντ Ρίγκαν, όπου έχουν ταφεί ο 40ός πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του Νάνσι.

Ωστόσο, καθώς η φωτιά εξαπλώνεται, απειλεί και πολυτελείς κατοικίες διασήμων στη γειτονική περιοχή Thousand Oaks. Ανάμεσα στους γνωστούς κατοίκους της περιοχής είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο Τζέιμι Φοξ, η Χέδερ Λόκλιαρ και ο Τομ Σέλεκ, που διαθέτουν μεγάλες επαύλεις εκεί.

Οι Αρχές έχουν καλέσει περισσότερους από 17.000 ανθρώπους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Cal Fire, η πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει 1.400 acres και βρίσκεται μόλις κατά 5% υπό έλεγχο, ενώ τουλάχιστον ένα σπίτι έχει ήδη καταστραφεί.

Παρά τη μεγάλη έκταση της φωτιάς και τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις, οι Αρχές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι θα καταφέρουν να την περιορίσουν πριν ξεφύγει εντελώς.

Αρχικά, οι ριπές ανέμου που έφταναν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα δυσκόλευαν το έργο των πυροσβεστών, ενισχύοντας τις φλόγες. Ωστόσο, οι πιο ήπιες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται πως βοήθησαν σημαντικά.

Ο εκπρόσωπος της Cal Fire, Άντριου Ντάουντ, δήλωσε: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο απέναντι σε αυτή τη φωτιά χάρη στις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές δίνουν μάχη και με ακόμη μία μεγάλη πυρκαγιά στο νησί Σάντα Ρόζα, ανοιχτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας, η οποία έχει επεκταθεί σε περίπου 23 τετραγωνικά μίλια.

Η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη και έχει κάψει περισσότερα από 14.600 acres, σύμφωνα με την Cal Fire.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα γνωστή ως δημοφιλής προορισμός για κάμπινγκ, ενώ η πυρκαγιά απειλεί σοβαρά και την τοπική άγρια ζωή, όπως τις νησιωτικές αλεπούδες, τα στικτά σκουνκ και τις θαλάσσιες ελέφαντες.

Οι έρευνες για τα αίτια και των δύο πυρκαγιών συνεχίζονται.

Οι νέες φωτιές έρχονται να προστεθούν σε μια ιδιαίτερα καταστροφική χρονιά για την Καλιφόρνια. Το 2025 είχε ξεκινήσει με τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, που κατέστρεψαν ολόκληρες γειτονιές, στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους και άφησαν χιλιάδες κατοίκους χωρίς σπίτι.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ξέσπασαν δεκάδες ακόμη μεγάλες πυρκαγιές σε ολόκληρη την πολιτεία.

Μέχρι το τέλος του 2025, συνολικά 8.036 πυρκαγιές είχαν κατακάψει 525.223 εκτάρια γης στην Καλιφόρνια — έκταση σχεδόν διπλάσια από την πόλη του Λος Άντζελες.

Περίπου 16.500 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους στις φωτιές, ωστόσο μέχρι στιγμής το 2026 δείχνει λιγότερο καταστροφικό, καθώς μόνο επτά κτίρια έχουν καταστραφεί τους πρώτους πέντε μήνες του έτους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, όμως οι Αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, γι’ αυτό και οι εντολές εκκένωσης θεωρούνται απολύτως κρίσιμες για την προστασία των κατοίκων.

