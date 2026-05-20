Μύκονος: Όταν η Emily in Paris συνάντησε τυχαία τον Gabriel

Στη χώρα της Μυκόνου συνεχίζονται τα γυρίσματα του 6ου κύκλου του Emily in Paris με τη συμμετοχή των πρωταγωνιστών της σειράς.

Ο δημοσιογράφος Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε μία από τις πιο σημαντικές σκηνές του νέου κύκλου του δημοφιλούς σήριαλ του Netflix.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Emily την οποία υποδύεται η Lily Collins συναντά τυχαία τον Gabriel σε ένα μανάβικο του νησιού με τους δύο τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται στο μάγουλο ενώ την ώρα που συζητούν μεταξύ τους εμφανίζεται η καλύτερη φίλη της Emily, Mindy Chen, την οποία ασπάζεται ο Gabriel.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Gabriel είναι ο διαρκώς επανερχόμενος μεγάλος έρωτας της Emily και η αιτία που εκείνη ταξιδεύει στην Μύκονο μετά από μια καρτ ποστάλ με πρόσκληση που της έστειλε. Τον ρόλο του Gabriel ενσαρκώνει ο ηθοποιός Lucas Bravo ενώ της Mindy Chen η Ashley Park. Σημειώνεται ότι οι περιοχές της Μυκόνου όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του Emily in Paris έχουν αποκλειστεί, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Η παραγωγή κινείται με απόλυτη οργάνωση και διακριτικότητα, καθώς πρόκειται για ένα διεθνές project μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα στο νησί των Ανέμων.

