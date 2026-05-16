Αποκλειστικό: Με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών στη Μύκονο η «Emily in Paris» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Στη Μύκονο μεταφέρεται η αισθητική της «Emily in Paris», από τις 18 Μαΐου με το νησί των Ανέμων να αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς της 6ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Darren Star.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, το cast που θα πλαισιώσει τη σειρά στη Μύκονο θα εμφανιστεί φορώντας μοναδικές δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών, σε μια κίνηση που αναμένεται να δώσει διεθνή προβολή στην ελληνική μόδα και δημιουργία.

Ελληνικές δημιουργίες στο επίκεντρο της σειράς

Η Μύκονος αποτελεί το σκηνικό όπου θα αναδειχθούν τα looks και οι ενδυματολογικές επιλογές των πρωταγωνιστών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αρκετά θα είναι τα μέλη του cast που θα εμφανιστούν στη σειρά φορώντας δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η Λίλι Κόλινς, η οποία ενσαρκώνει την Emily Cooper, θα φορέσει κάποιο outfit Έλληνα σχεδιαστή στα νέα επεισόδια, καθώς το project περιβάλλεται από αυστηρή μυστικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, οι Έλληνες δημιουργοί που συμμετέχουν στο styling της σειράς έχουν υπογράψει συμφωνίες εχεμύθειας, με αποτέλεσμα τόσο τα ονόματά τους όσο και οι λεπτομέρειες γύρω από τις εμφανίσεις του cast να παραμένουν μέχρι στιγμής κρυφές.

Η σχέση της Emily Cooper με τον Βασίλη Ζούλια

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Emily Cooper επιλέγει την ελληνική μόδα.

Vintage αισθητική και έντονα χρώματα σε μία ακόμη εμφάνιση της Emily Cooper με δημιουργία του Βασίλη Ζούλια

Ήδη από τη δεύτερη σεζόν της σειράς, η πρωταγωνίστρια εμφανίστηκε με δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια, οι οποίες ξεχώρισαν έντονα για τη vintage αισθητική τους.

Η Λίλι Κόλινς εμφανίζεται με look του Βασίλη Ζούλια σε σκηνή της σειράς

Ανάμεσα στις εμφανίσεις της ήταν ένα κορσέ τοπ με peplum γραμμή συνδυασμένο με κόκκινη μίνι φούστα, ένα oversized παλτό με έντονο fashion χαρακτήρα, αλλά και το χαρακτηριστικό φούξια φόρεμα «Emily dress» με πιέτες και ανοιχτή πλάτη.

Το χαρακτηριστικό φούξια φόρεμα του Βασίλη Ζούλια που φόρεσε η Emily Cooper στο «Emily in Paris»

Σε άλλο επεισόδιο εμφανίστηκε με το εντυπωσιακό «Patricia dress», ένα royal blue φόρεμα με έναν ώμο και πλούσια φούστα από μεταξωτό ταφτά, ενώ επέλεξε και σύνολο με floral top και πολύχρωμη rainbow φούστα από τον ίδιο σχεδιαστή.

Η Emily Cooper με δημιουργία του Βασίλης Ζούλια στη δεύτερη σεζόν του Emily in Paris

Πού θα γίνουν τα γυρίσματα στη Μύκονο

Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Μυκόνου, με την παραγωγή να αξιοποιεί τόσο τα κοσμοπολίτικα spots του νησιού όσο και πιο χαρακτηριστικές κυκλαδίτικες εικόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργεία της παραγωγής θα κινηθούν στη Μικρή Βενετία και στους Ανεμόμυλους, ενώ γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης.

Σκηνές της σειράς αναμένεται να γυριστούν και σε κεντρικά σημεία της Χώρας, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, αλλά και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.

Σημαντικό μέρος των σκηνών αναμένεται να γυριστεί και σε πολυτελή βίλα της Μυκόνου, η οποία συνήθως ενοικιάζεται για bachelor parties, στοιχείο που φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική της σειράς.

Η Μύκονος, ωστόσο, δεν θα είναι η μοναδική ελληνική στάση της παραγωγής, καθώς γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και στη Σαντορίνη.

Το «στρατηγείο» της παραγωγής και η μυστικότητα γύρω από τα γυρίσματα

Όπως μετέδωσε το Mykonos Live TV, ο Πέτρος Νάζος κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα από το σημείο όπου έχει στηθεί το επιχειρησιακό κέντρο της παραγωγής στη Μύκονο.

Στην περιοχή Αργύραινα έχουν εγκατασταθεί μεγάλες σκηνές που συνδέονται με ειδικά διαμορφωμένο κτήριο, όπου θα πραγματοποιούνται το μακιγιάζ και η προετοιμασία του cast, ενώ εκεί φυλάσσονται και τα κοστούμια που έφτασαν στο νησί με φορτηγά για τις ανάγκες της σειράς.

Η μυστικότητα γύρω από την παραγωγή είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς τα τζάμια έχουν καλυφθεί ώστε να μην υπάρχει ορατότητα από έξω, ενώ οι σκηνές έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά μεταξύ τους για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Γιατί επιλέχθηκε η Μύκονος

Η επιλογή της Μυκόνου φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με την αισθητική και την πλοκή της σειράς, η οποία παραδοσιακά επενδύει σε iconic ευρωπαϊκούς προορισμούς, πολυτελές lifestyle και έντονη fashion ταυτότητα.

Το νησί των Ανέμων προσφέρει ακριβώς αυτό τον συνδυασμό: κοσμοπολίτικη εικόνα, κυκλαδίτικο φως, παραλίες, nightlife και έντονο fashion στοιχείο - όλα όσα χαρακτηρίζουν το σύμπαν της Emily Cooper.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Σύμφωνα με τα casting calls που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τα γυρίσματα στη Μύκονο φαίνεται πως θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως και τις 26 Μαΐου.

Η παραγωγή πραγματοποίησε casting για βοηθητικούς ηθοποιούς και κομπάρσους, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το βασικό cast της σειράς στις σκηνές που θα γυριστούν στα κοσμοπολίτικα spots της Μυκόνου.

Τι ισχύει με τα έργα στον Άγιο Σώστη

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που συνέδεαν έργα και παρεμβάσεις στη Μύκονο με τα γυρίσματα της σειράς.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mykonos Live TV, οι εργασίες στην περιοχή του Αγίου Σώστη δεν σχετίζονται με την παραγωγή της σειράς, αλλά αφορούσαν προγραμματισμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑ Μυκόνου.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, οι εργασίες είχαν καθυστερήσει για περίπου δύο μήνες, όμως ολοκληρώθηκαν κανονικά και η ασφαλτόστρωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

