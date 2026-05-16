Κεραμέως στο Συνέδριο ΝΔ: «Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη»

Η ομιλία της υπουργού Εργασίας στο 16 Συνέδριο της ΝΔ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δεύτερη ημέρα εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo. Σάββατο 16 Μαΐου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ως «παράγοντα σταθερότητας», περιέγραψε την Ελλάδα, η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως, κατά την ομιλία της στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, σημειώνοντας πως η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη.

Παραδέχθηκε πως αν και «προφανώς δεν έχουν γίνει όλα τέλεια», το μέρισμα της ανάπτυξης πηγαίνει στην κοινωνία με τον συνολικό απολογισμό να είναι ιδιαίτερα θετικός με την ανεργία επίσης να καταγράφει ρεκόρ μείωσης 18ετίας.

Όπως είπε οι 600.000 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά δεν είναι ένας αριθμός αλλά από πίσω υπάρχουν οικογένειες.

«Οι συλλογικές συμβάσεις επέστρεψαν με την κυβέρνηση της ΝΔ και ήδη πάνω από 400.000 εργαζόμενοι βλέπουν σημαντικές αυξήσεις. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει εργαζόμενους. Η εξυπηρέτηση συμπολιτών μας με αναπηρία βελτιώνεται συνεχώς», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση του κατώτατους μισθού, λέγοντας « πως αυξήθηκε από τα 650 στα 920 ευρώ και ο μέσος έχει ήδη ξεπεράσει τα 1500 ευρώ ένα χρόνο πιο νωρίς από τον στόχο. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, οι συντάξεις αυξάνονται και καταργήθηκε η προσωπική διαφορά. Το 2019 ο μέσος χρόνος απονομής σύνταξης ήταν 500 ημέρες, σήμερα είναι κάτω από 42 ημέρες. Αυτό που θέλουμε είναι με κάθε μας πράξη να φτάνουμε πιο κοντά στο στόχο, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους , ενίσχυση της απασχόλησης».

«Η πολιτική που στηρίζεται στο ρεαλισμό και όχι στο λαϊκισμό είναι μια δύσκολη. Είναι η μόνη που διασφαλίζει αποτελέσματα. Η πραγματική δύναμη δεν είναι να υπόσχεσαι σε όλους τα πάντα αλλά να κοιτάς τους πολίτες στα μάτια και να λες ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε πράξη. Με τη στήριξη των συναδέλφων των βουλευτών και όλων των στελεχών. Μαζί διαψεύδουμε όσους πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη, συνεχίζουμε για μια ακόμα μάχη ενάντια στο λαϊκισμό που προσπαθεί να επανέλθει. Μία ακόμα μάχη για την Ελλάδα της σιγουριάς και της προοπτικής. Αυτή η μάχη θα είναι κερδοφόρα, νικηφόρα», πρόσθεσε η υπουργός Εργασίας.

