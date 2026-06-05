Ζητά συγγνώμη και απολογείται ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ουκρανίας για το drone στη Λευκάδα

Snapshot Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ απέδωσε το περιστατικό στη ρωσική επιθετικότητα που απειλεί την Ουκρανία και άλλες χώρες.

Η Ουκρανία εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την υποστήριξή τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία τόνισε τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στην πολιτική ναυτικής ασφάλειας για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Η χώρα επιδιώκει τη συνέχιση της εμβάθυνσης των φιλικών σχέσεων και του διαλόγου με την Ελλάδα σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Snapshot powered by AI

Συγγνώμη για το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και προκάλεσε την έντονη δυσφορία της Αθήνας, η οποία στα τέλη Μαΐου μεταφράστηκε και σε διαβήματα γραπτά και προφορικά προς το Κίεβο, ζήτησε η Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ουκρανικού Υπουργείο Εξωτερικών, Heorhii Tykhyi σε μία μακροσκελή απολογητική ανάρτησή του, πέρα από τη συγγνώμη, εκφράζει και την ευγνωμοσύνη του προς τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη όπως αναφέρει υποστήριξή του στην Ουκρανία.

Αποδίδει το περιστατικό στη συνεχιζόμενη, όπως λέει, ρωσική επιθετικότητα, η οποία αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τις φιλικές γειτονικές χώρες, την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά.

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia's full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Η ανάρτησή του Ουκρανού εκπροσώπου του ΥΠΕΞ

«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη υποστήριξή τους στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές της σχέσεις με την Ελλάδα. Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η ναυτική ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της πολιτικής ναυτικής ασφάλειας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τις συγγνώμες της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι επρόκειτο για αποτέλεσμα συνθηκών που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι αυτό το περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τις φιλικές γειτονικές χώρες, την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

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