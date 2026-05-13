Drone στη Λευκάδα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα εκρηκτικά - Σύγχυση για την προέλευσή του

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με το drone που εντοπίστηκε προ ημερών στη Λευκάδα και έφερε εκρηκτικά.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα εκρηκτικά που βρίσκονταν στο θαλάσσιο drone, το οποίο ανακάλυψαν Έλληνες ψαράδες στη δυτική Ελλάδα έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Σύγχυση για την προέλευση του drone

Tο σοβαρό ζήτημα έθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στον Ουκρανό ομόλογό του, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από σχετική ανάρτησή του, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος είναι ουκρανικό, αναδεικνύοντας τον «μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Ωστόσο ο Heorhii Tykhyi εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας με Ουκρανούς χειριστές. Ο Heorhii Tykhyi έκανε αυτή τη δήλωση σε σχόλιό του προς τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την Evropeyska Pravda. Σύμφωνα με τον Ουκρανό εκπρόσωπο, η ουκρανική πλευρά δεν διαθέτει προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με το drone που βρέθηκε στην Ελλάδα.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές ναυτικών drone», δήλωσε ο Tykhyi. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή στη συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις του περιστατικού, εφόσον ληφθούν σχετικές αιτήσεις.

Επιπλέον χθες αναφέρθηκε ότι το θαλάσσιο drone που ανακάλυψαν Έλληνες ψαράδες στη δυτική Ελλάδα δεν ήταν ουκρανικό drone Magura, με βάση δημοσίευμα επικαλούμενο την εταιρεία που κατασκευάζει αυτά τα drones, την UFORCE.

Το drone καταγράφηκε κοντά στο νότιο τμήμα του νησιού της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Αστακό όπου πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη ανατίναξη των εκρηκτικών που περιείχε.

«Ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώνει: το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ένα drone Magura. Αν και έχει μια επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και τα ορατά τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία παραλλαγή στη γραμμή παραγωγής μας. Επιπλέον, η UFORCE δεν έχει παράγει ποτέ την έκδοση V3 — ένα τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει», δήλωσε η UFORCE στο ουκρανικό μέσο.

Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

Αποκαλυπτικό είναι και το βίντεο που εξασφάλισε προ ημερών το Mega από την ανατίναξη των εκρηκτικών του drone που βρέθηκε προ ημερών στη Λευκάδα.

