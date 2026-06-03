Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές σε κάθε γωνιά της Αττική»

Snapshot Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Περάματος με προϋπολογισμό 262.175 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του φωτισμού με σύγχρονους LED προβολείς και υδραυλικά ανακλινόμενους ιστούς για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια.

Ο εκσυγχρονισμός στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του γηπέδου κατά τις βραδινές ώρες για προπονήσεις και αγώνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος θα αναλάβει τη δημοπράτηση και υλοποίηση της προμήθειας των νέων συστημάτων φωτισμού.

Οι τοπικοί φορείς τονίζουν τη σημασία του έργου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την προαγωγή της συμμετοχής στον αθλητισμό στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού των αθλητικών υποδομών του Λεκανοπεδίου, με στόχο την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ευρύτερη αξιοποίησή τους από την τοπική κοινωνία, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Περάματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 262.175 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Η σύμβαση συνυπεγράφη από τον Δήμαρχο Περάματος Γιάννη Λαγουδάκο και προβλέπει ένα σύνολο παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν συνολικά την ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασης. Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού του γηπέδου με νέους προβολείς σύγχρονης τεχνολογίας LED. Πέραν της βελτιστοποίησης όσον αφορά τη φωτιστική απόδοση, αναμένεται να υπάρξει σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ η λειτουργία της εγκατάστασης θα είναι απρόσκοπτη κατά τις βραδινές ώρες, φιλοξενώντας καθημερινά προπονήσεις συλλόγων και αθλούμενων πολιτών καθώς επίσης και ποδοσφαιρικούς αγώνες ή άλλες εκδηλώσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων ιστών φωτισμού με νέους, υδραυλικά ανακλινόμενους, οι οποίοι διασφαλίζουν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας, και μεγαλύτερη ευκολία στη συντήρηση του συστήματος. Η δημοπράτηση και η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος.

Χαρδαλιάς: Προχωράμε σε παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της υπογραφής, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε τα εξής: «Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών της Αττικής αποτελεί στρατηγική επιλογή με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία. Προχωράμε σε παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργούν ευκαιρίες άθλησης για τη νεολαία και συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Αντικαθιστώντας τον φωτισμό στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Περάματος με την τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων LED και εγκαθιστώντας νέους, ασφαλείς και λειτουργικούς ιστούς, διασφαλίζουμε ότι το γήπεδο θα μπορεί να λειτουργεί με υψηλά πρότυπα, τόσο σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης όσο και σε επίπεδο ασφάλειας.

Θέλουμε σε κάθε γειτονιά να υπάρχουν σύγχρονες υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Δίνουμε έμφαση σε έργα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα, που ενισχύουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και που προάγουν έναν υγιή και ενεργό τρόπο ζωής. Το Πέραμα αξίζει σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις και είμαστε εδώ για να το διασφαλίσουμε· με πράξεις και όχι με λόγια».

Λαγουδάκος: Σε 24 μήνες να έχουμε επαγγελματικό φωτισμό στο μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου Περάματος

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος τόνισε πως: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, τηρώντας την δέσμευσή του, υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση για τον φωτισμό του γηπέδου Ποδοσφαίρου «Παντελής Αντωνίου» με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, αφού η ικανότητα του Δήμου Περάματος ολοκληρώθηκε. Ως Δήμος φέραμε τη μελέτη και συνυπογράφουμε τη σύμβαση, ώστε σε 24 μήνες να έχουμε επαγγελματικό φωτισμό στο μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου Περάματος. Περιφερειάρχη, σε ευχαριστούμε».

Παρόντες στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ήταν επίσης η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περάματος, Γιάννης Γιαλελής.

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