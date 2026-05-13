Drone στη Λευκάδα: Δεν είναι δικό μας υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια

Το drone που εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής στη Λευκάδα, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Νίκος Δένδιας, είναι ουκρανικό, ωστόσο, οι Ουκρανοί το αρνούνται.

Τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο κι από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας, υποστηρίζουν ότι αφενός δεν είναι ουκρανικό, αφετέρου δεν είναι Magura.

Η UFORCE, η κατασκευάστρια εταιρεία αυτών των drones, αρνήθηκε ότι το drone είναι δικό της.

«Ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώνει ότι το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ένα drone Magura. Αν και έχει μια επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και οι φαινομενικές τεχνικές προδιαγραφές του δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της σειράς προϊόντων μας. Επιπλέον, η UFORCE δεν έχει παράγει ποτέ έκδοση V3 - ένα τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει», δήλωσε εκπρόσωπος της UFORCE στο Militarnyi.

Από την πλευρά του το Κίεβο υποστηρίζει πως «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρξουν σχετικά αιτήματα από αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ο Heorhii Tykhyi, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Politico.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Αθήνα και το Κίεβο συμφώνησαν να παράγουν από κοινού μη επανδρωμένα ναυτικά drones. Ωστόσο, η συμφωνία φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, ιδίως επειδή η Ουκρανία θέλει να έχει λόγο στον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιούν τα συστήματα. Σύμφωνα με το Politico, η Αθήνα βλέπει αυτό ως έναν τρόπο για να διατηρήσει η Ουκρανία την επιρροή της στις σχέσεις της με την Τουρκία.

Δένδιας: Είναι ουκρανικό το drone

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ: στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό» είπε ο Νίκος Δένδιας χθες στις Βρυξέλλες.

«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

