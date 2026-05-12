Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς: Αν και έχει μια επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και τα ορατά τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία παραλλαγή στη γραμμή παραγωγής 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Το θαλάσσιο drone που ανακάλυψαν Έλληνες ψαράδες στη δυτική Ελλάδα δεν ήταν ουκρανικό drone Magura, υποστηρίζει το ουκρανικό μέσο militarnyi.com, επικαλούμενο την εταιρεία που κατασκευάζει αυτά τα drones, την UFORCE.

Το drone καταγράφηκε κοντά στο νότιο τμήμα του νησιού της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Αστακό όπου πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη ανατίναξη των εκρηκτικών που περιείχε.

«Ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώνει: το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ένα drone Magura. Αν και έχει μια επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και τα ορατά τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία παραλλαγή στη γραμμή παραγωγής μας. Επιπλέον, η UFORCE δεν έχει παράγει ποτέ την έκδοση V3 — ένα τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει», δήλωσε η UFORCE στο ουκρανικό μέσο.

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

Νωρίτερα πάντως, το σοβαρό ζήτημα έθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στον Ουκρανό ομόλογό του, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από σχετική ανάρτησή του, ο υπουργός επιβεβαιώνει πλέον επίσημα ότι το μη επανδρωμένο σκάφος είναι ουκρανικό, αναδεικνύοντας τον «μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα, κατά τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας των κρατών μελών, τέθηκε επί τάπητος η διαδικασία επικαιροποίησης της ευρωπαϊκής ανάλυσης απειλών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, με ξεκάθαρη στόχευση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την αμυντική ετοιμότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών - μελών της. Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της «Ανάλυσης Απειλών».

Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα.

Έθεσα επίσης στους ομολόγους μου, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – Άμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης θαλάσσιου #drone στην Ελλάδα - το οποίο είμαστε βέβαιοι πλέον ότι είναι ουκρανικό - και τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»

«Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα»

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σσ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό» είπε ο Νίκος Δένδιας πριν λίγο στις Βρυξέλλες.

Είναι η πρώτη φορά από την Παρασκευή 8 Μαϊου που ψαράδες εντόπισαν το drone στη Λευκάδα που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίως ανακοινώνει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που βρέθηκε έμφορτο με εκρηκτικά, σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι ουκρανικό.
«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Καλημέρα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ιδιαίτερα όμως, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

