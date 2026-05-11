Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που εξασφάλισε το Mega από την ανατίναξη των εκρηκτικών του drone που βρέθηκε προ ημερών στη Λευκάδα.

Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις

Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Ο κύριος Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Δευτέρα, πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την κλιμάκωση πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και τα απαιτούμενα διαβήματα.

Όπως ανέφερε, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι απολύτως ξεκάθαρη και αποτυπώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της Αθήνας παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο.

Δεν θα επιτρέψουμε «η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η τοποθέτηση της κυβέρνησης έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην περιοχή, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διαμηνύει ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ενημέρωσε τους ευρωπαίους ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης

Για το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό με το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε τους ομολόγους του της ΕΕ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως οι ομόλογοι του κ. Γεραπετρίτη εξέφρασαν ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ΥΠΕΞ της ΕΕ, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα.

Διαβήματα αφού ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΕΘΑ

Σε δήλωσή του νωρίτερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο ναυτικό drone σημείωσε πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Σημειώνεται, πως το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαράς ανοικτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου.

Διαβάστε επίσης