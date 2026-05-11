Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

Μηνύματα από Μαρινάκη και Γεραπετρίτη 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που εξασφάλισε το Mega από την ανατίναξη των εκρηκτικών του drone που βρέθηκε προ ημερών στη Λευκάδα.

Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις

Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Ο κύριος Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Δευτέρα, πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την κλιμάκωση πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και τα απαιτούμενα διαβήματα.

Όπως ανέφερε, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι απολύτως ξεκάθαρη και αποτυπώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της Αθήνας παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο.

Δεν θα επιτρέψουμε «η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η τοποθέτηση της κυβέρνησης έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην περιοχή, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διαμηνύει ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ενημέρωσε τους ευρωπαίους ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης

Για το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό με το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε τους ομολόγους του της ΕΕ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως οι ομόλογοι του κ. Γεραπετρίτη εξέφρασαν ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ΥΠΕΞ της ΕΕ, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα.

Διαβήματα αφού ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΕΘΑ

Σε δήλωσή του νωρίτερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο ναυτικό drone σημείωσε πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Σημειώνεται, πως το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαράς ανοικτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 52χρονος στην Τρίπολη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Πεζοπόρος έπεσε σε μονοπάτι - Είναι πολυτραυματίας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κλείδωσαν για 3,5 χρόνια τα παιδιά τους σπίτι, λόγω φόβων μετά τον Covid

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

19:16LIFESTYLE

Klavdia: Δεν ανέφερε τον Akyla όταν ρωτήθηκε για τον φετινό νικητή της Eurovision - «Είναι ανεπίτρεπτο», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτική έκθεση: Πετρέλαιο, Όπλα και Μετρητά: Πώς το Χονγκ Κονγκ τροφοδοτεί το ιρανικό καθεστώς

19:00ΥΓΕΙΑ

10 παθήσεις που συνδέονται με την στένωση αορτής

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας - «Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Μίτσκοσκι

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε κορυφαίο φοιτητή αεροδιαστημικής μηχανικής ως κατάσκοπο της CIA και της Μοσάντ

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊος: «Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες, ευχαριστώ το πλήρωμα», λέει ο καπετάνιος του Hondius

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» - Τι ισχύει με την αργία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

18:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε αλλά κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση στο El Clasico - Η Ολίβια Ροντρίγκο του ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι επιστημόνων για ένα «Godzilla Super El Nino» - Ίσως το ισχυρότερο του 21ου αιώνα

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

DPG: «Καμία απάντηση από την Ευρωλίγκα, ανάγκη για διαφάνεια - Το αρτιότερο Final 4 της Αθήνας»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις γραμμές 6 και 7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιουνίου - Δυσοίωνη πρόβλεψη για αυξημένες θερμοκρασίες

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα κρέμεται από ουρανοξύστη: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών - Δείτε το βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές από Τετάρτη - Αλλάζει ο καιρός

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας - «Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Μίτσκοσκι

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ